التضامن الاجتماعي تنتهي من مرحلة سداد حجاج الجمعيات رسوم الحج

تابعت وزارة التضامن الاجتماعي، الاجراءات الاولية للاستعداد لحج الجمعيات الاهلية، وانتهى أعضاء الجمعيات الأهلية الفائزين بتأشيرات الحج هذا العام من سداد رسوم رحلة حج الجمعيات وفقا للمستويات المقررة.

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة المقبلة كافة الاجراءات وتنظيم سفر رحلات الحجاج اضافة الى المتابعة اللحظية حتى انتهاء موسم الحج وعودة الحجاج.

وتبلغ رسوم رحلة حج الجمعيات الاهلية وفقا لما اعلنته وزارة التضامن الاجتماعي كالاتي :-

المستوى الأول فنادق خمس نجوم بساحة الحرم المكى بسعر 225 ألف جنيه .

المستوى الثاني فنادق أربع نجوم بمسافة 800 متر من الحرم المكي بسعر 186 ألفا و500 جنيه ، شامل أيضا التذكرة والوجبات الغذائية .



المستوى الثالث فنادق ثلاثة نجوم مصنفة بمسافة 800 متر من الحرم المكي بسعر 171 ألف جنيه شامل تذكرة الطيران والوجبات الغذائية.



من جانب أخر يبحث الكثير من المواطنين الفائزين فى قرعة حج الجمعيات الاهلية عن تفاصيل رحلة الحج والاوراق والفحوصات المطلوبة

الفحوصات الطبية للفائزين بقرعة حج الجمعيات

شهادة التحصين (Qr-code) التى تثبت اكتمال جرعات تطعيم فيروس كورونا.

يتم أخذ شهادات تطعيم الالتهاب السحائي، والحصول على شهادة سارية المفعول له تثبت التطعيم بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي ACYW135 ضد فيروس الالتهاب السحائي بمدة لا تقل عن 10 أيام قبل السفر مباشرة، ولا تزيد على 3 سنوات .

الحصول علي شهادة صحية تفيد التطعيمات والفحوصات اللازمة بعد توقيع الكشف الطبي الخاص بالمراكز الطبية المعتمدة بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا، مع توقيعها وختمها من المستشفى الحكومية.



الأوراق المطلوبة لسفر حجاج الجمعيات