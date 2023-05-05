أبويا مات .. حمادة صميدة يعلن وفاة والده

أعلن الفنان حمادة صميدة -عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- وفاة والده، اليوم الجمعة 5 مايو.

ولم يكشف حمادة صميدة، تفاصيل الجنازة والعزاء، واكتفى بمنشور قصير عبر فيسبوك، قال فيه: «أبويا مات».

من هو حمادة صميدة

ويعد حمادة صميدة من الفنانين الذين شاركوا فى عدد من العمل على الرغم من أنه ليس عضوا في نقابة المهن التمثيلية.

_ شارك في فيلم زنقة ستات ومن أشهر ايفيهاته " قول بطيييخ".

معظم أعماله كان يقوم بأدوار بلطجي او رجال احدي المعلمين .

- عمل حمادة صميدة في جراج سيارات، وبائع أنابيب، قبل أن يتجه للتمثيل.

- توفى ابنيه (حمزة وياسين) عام 2020، في سن خمس شهور، ثم رُزق بطفل أطلق عليه اسم فارس.

- كشف عن تعرضه للتنمر في أكثر من لقاء ومداخلة هاتفيه تليفزيوينة قائلًا : "أتعرض للتنمر منذ زمن ، على موضوع سناني وشكلي، ودي حاجة بتاعة ربنا، ربنا خلقني كده، بعض الناس كانت بتقابلني وتقولي إنت شكلك وحش جدا وده كان قبل السوشيال ميديا، قبل ما أبقى في التمثيل، وفي مرة كنت منزل صورة على فيسبوك عندي وأنا شايل ابني، وده ملوش ذنب إن حد يتنمر عليه هو كمان، تقالي إنتوا الاتنين شكلكوا شبه القرود، يرضي ربنا عيل عنده سنة وشهرين يتقال عليه قرد؟".

- قال في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" على شاشة القناة الأولى: "عملت فيلم علي معزة وإبراهيم، ودعوني للعرض الخاص مع الأستاذ محمد حفظي والأستاذ شريف البنداري، سجلت معايا كذا قناة، فالمذيع بيسألني إنت كنت بتشتغل إيه قبل كده؟، قالي طيب تمام شكرًا، تعالى على جنب كده عشان الطريق، يعني تعالي على جنب كده عشان الطريق؟، روحت البيت اتفرج على اللقاء بعدما أنا سجلت، ملقتش اللي أنا سجلته، مذاعوهاش".