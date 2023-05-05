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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اقتحام سفارة عربية.. تقرير صادم من الجيش السودانى بشأن إنتهاكات قوات الدعم

صدى البلد

أفاد تقرير الجيش السودانى اليوم الجمعة عن أبرز الأحدث في أغلب الولايات السودانية، وجاء في البيان :"تشهد جميع ولايات البلاد هدوءا واستقرارا أمنيا عدا أجزاء من العاصمة القومية".

واضاف الجيش السوداني:"استمرت المليشيا المتمردة في خرق الهدنة المعلنة وقامت بعدد من الانتهاكات التالية:
محاولة معاودة الهجوم على سلاح الإشارة، تصدت لهم قواتنا وكبدتهم خسائر كبيرة، وواصلت المليشيا المتمردة القصف العشوائي على بعض المناطق في محيط منطقة بحري ووسط الخرطوم بما فيها المناطق السكنية".

وأعرب البيان:"تواصلت تعديات المليشيا المتمردة على البعثات الدبلوماسية بالبلاد، حيث احتلت عناصر منهم مقر الملحقية العسكرية للسفارة السعودية بحي الرياض وتمركزت به قوة على متن ١٧ عربة مسلحة، وأبلغت سفارة جمهورية تشاد بتعرض مجموعة من المتمردين لهم بمقر السفارة وحاولوا سرقة السيارة الرسمية للسفير إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك".

بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن مفاوضات الهدنة

و أكد الجيش السودانى :"جار رصد تحركات تعزيزات للمليشيا المتمردة من جنوب كردفان على متن ٥٢ عربة مسلحة تجاوزت منطقة جبرة الشيخ، ومجموعة أخرى قادمة من إقليم النيل الأزرق على متن ٣٨ عربة متحركة حاليا على طريق المناقل، وجاري المتابعة والرصد الدقيقين لكل التحركات العسكرية للمليشيا داخل وخارج العاصمة وقواتنا على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي متغيرات".

مضيفا :"لاحظنا استنفار قيادة المليشيا المتمردة لعناصر ومرتزقة غير سودانيين من دول غرب أفريقيا، مما يفسر مظاهر من سلوكياتهم الغريبة على قيم وعادات الشعب السوداني من انتهاك لحرمات البيوت ونهب الممتلكات العامة والخاصة والجنوح إلى تدمير وتخريب المنشآت الحيوية بالبلاد، كما تلاحظ استخدامهم لسيارات مدنية صالون وبكاسي يشتبه أنها مسروقة من مواطنين".

وقال الجيش السودانى :"نجدد الدعوة لأفراد المليشيا بعدم جدوى الاستمرار في هذه المغامرة الفاشلة والاستفادة من عفو السيد القائد العام بالتبليغ لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية بجميع أنحاء البلاد، كما نشير إلى إستعداد القوات المسلحة تسهيل ترحيل الأجانب منهم إلى بلادهم بسلام".

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