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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ضياء رشوان: التنوع والاختلاف سمة حفل افتتاح الحوار الوطني

صدى البلد

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني انطلق رسميا قبل يومين، وتابع الجميع كل تفاصيله وجلساته على الهواء مباشرة.

أضاف رشوان، في برنامجه "مصر جديدة" المذاع عب قناة etc، أن قناة إكسترا لايف تبث جلسات الحوار الوطني على الهواء مباشرة، وسيكون من عمل هذه القناة نقل جزءا من جلسات الحوار الوطني في الفترة المقبلة والتي سوف تبدأ الأسبوع بعد المقبل، على أن يجتمع مجلس الأمناء خلال أيام قليلة للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالجلسات المقبلة للحوار الوطني، لاسيما المواعيد وتوقيتاتها.

وأكمل  رشوان: "جلسات الحوار الوطني ستشهد تواجد كل وسائل الإعلام التي ترغب في متابعة الحوار، وكل من يرغب في متابعة الحوار وسيكون هناك نقل إعلامي له على كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل والصحافة المطبوعة وخلافه".

وأردف رشوان: "هناك ملمحين مهمين للغاية في حفل الافتتاح للحوار الوطني، أبرزهم التنوع والاختلاف كان سمة كبيرة، وهذا الأمر لم يكن له أي إعداد أو توجيه لأي فرد تحدث من أول المنسق العام حتى نهاية كلمة آخر من شارك في الجلسة الافتتاحية".

تابع رشوان: "الجميع تحدث كل بما يعتقد في إطار المساحة العامة له، ولم نلمح أي نوع من التشاحن مع أي أحد على كلمات أو مواقف أو آراء ولم نرى احتكاكا داخل القاعة أو خارجها، وجلسات الحوار فرصة لكل من يريد الاعتراض أو خلافه".
 

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