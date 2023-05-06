عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير تحكيمي يكشف أحقية حسين الشحات في الحصول على ركلة جزاء بالسوبر

صدى البلد

 يرى رضا البلتاجي الخبير التحكيمي أن حسين الشحات لاعب الأهلي لا يستحق الحصول على ركلة جزاء خلال مواجهة بيراميدز في السوبر المصري.

 قال رضا البلتاجي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ركلة جزاء محمود كهربا في مباراة بيراميدز صحيحة، فهو تعرض للدفع من الخلف من مدافع بيراميدز" .

وعن إمكانية احتساب ركلة جزاء لحسين الشحات بعد دفع علي جبر له داخل منطقة الجزاء: "عدم احتساب ركلة جزاء لحسين الشحات قرار صحيح الكرة لا ترتقي لكونها ركلة جزاء رغم دفع علي جبر لحسين".

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للعام الثاني على التوالي والمرة الـ13 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله علي معلول من ركلة جزاء في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في الإمارات

الأهلى البلتاجي الخبير التحكيمي الريمونتادا السوبر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي بالسوبر

نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

إغماء ورعب وخناقة وزفة.. 4 مشاهد في كأس السوبر أثارت الجماهير

كهربا لعنتنا الأبدية.. عمرو أديب ساخرا: هو جمهور الزمالك كان هيقعد فين؟!

عاجل| بينها مواجهة الأهلي.. حرمان الترجي التونسي 4 مباريات من الجمهور

هل تقنية الفار كانت موجودة؟.. بيراميدز يهاجم حكم مباراة الأهلي

ترشيحاتنا

نضج فن القصة خلال عهد الدولة الوسطى الفرعونية.. حكاية الملك خوفو والسحرة

بسبب معاكسة فتاة.. 4 مصابين في مشاجرة بالإسكندرية

القصة ناقصة| أول تعليق من حسن شاكوش بعد اتهامه بطرد زوجته وسرقتها

أمريكا .. انخفاض غير مسبوق في معدل البطالة

كيف يكون الأدب مع الرسول بعد وفاته؟.. علي جمعة يوضح

للباحثين عن الدفع الرباعي .. سعر تويوتا فورتشنر 2023 بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اعتقال وزير هندي بسبب خناقة مع مواطن على الطريق

بلوفر قصير.. أسماء جلال بإطلالة أنثوية على إنستجرام

بعد تقبيلها على الخد.. شيرين وحسام حبيب يثيران الجدل عقب أزمتهما الاخيرة|شاهد

بألوان صيفية.. أنغام تخطف الأنظار في حفل روائع الموجي

فيديو

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ