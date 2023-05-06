خبير تحكيمي يكشف أحقية حسين الشحات في الحصول على ركلة جزاء بالسوبر

يرى رضا البلتاجي الخبير التحكيمي أن حسين الشحات لاعب الأهلي لا يستحق الحصول على ركلة جزاء خلال مواجهة بيراميدز في السوبر المصري.

قال رضا البلتاجي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ركلة جزاء محمود كهربا في مباراة بيراميدز صحيحة، فهو تعرض للدفع من الخلف من مدافع بيراميدز" .

وعن إمكانية احتساب ركلة جزاء لحسين الشحات بعد دفع علي جبر له داخل منطقة الجزاء: "عدم احتساب ركلة جزاء لحسين الشحات قرار صحيح الكرة لا ترتقي لكونها ركلة جزاء رغم دفع علي جبر لحسين".

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للعام الثاني على التوالي والمرة الـ13 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله علي معلول من ركلة جزاء في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في الإمارات