أردوغان: تركيا لم توقف عملياتها العسكرية خارج الحدود

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن بلاده لم توقف عملياتها العسكرية خارج حدودها.

وبحسب وكالة الأناضول الرسمية، السبت، قال أردوغان خلال مقابلة أجرتها قناة "تي في نت" المحلية: "عملياتنا العسكرية ما وراء الحدود لم تنته بعد، ننتظر الوقت المناسب فحسب".

وتطرق الرئيس التركي إلى عمليات جيش بلاده ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، قائلا إن "تدمير أوكار إرهابيي تنظيم بي كي كي (حزب العمال) فوق رؤوسهم في جبل قنديل شمالي العراق بات وشيكا".

وتشن تركيا منذ سنوات عمليات عسكرية ضد مسلحين أكراد في كل من سوريا والعراق، كما تنشر قوات في بلدان أخرى.

اجتماع رباعي

والجمعة، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن الاجتماع الوزاري الرباعي مع وروسيا وإيران والنظام السوري، سيعقد بالعاصمة الروسية موسكو في 10 مايو الجاري، لبحث الملف السوري، قائلاً إن الحكومة الروسية أكدت موعد الاجتماع الأول من نوعه على مستوى وزراء الخارجية في 10 مايو الجاري.

وأضاف: "لكن ليس واضحا من سيُمثل طهران في الاجتماع، قد يشارك مسؤول إيراني آخر، حال مرافقة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، للرئيس إبراهيم رئيسي في جولته الإفريقية".

وعن تواصل العالم العربي مؤخرا مع الحكومة السورية، أكد تشاووش أوغلو أن ذلك مهم من ناحية إتاحة إمكانية عودة السوريين إلى بلادهم، مضيفًا أن "معظم الدول لا تريد تقديم شيك على بياض لعودة نظام (بشار) الأسد إلى جامعة الدول العربية وكأن شيئا لم يحدث".

وتابع: "تريد الدول من النظام أن يتخذ خطوة فيما يتعلق بالعملية السياسية، هذا هو السبيل لتوحيد سوريا، وإلا فإن تنظيم (بي واي جي/ بي كي كي) الإرهابي سيصبح أقوى".

وأكمل: "قد يصبح المشهد (في سوريا) معقدا وصعبا للغاية في المستقبل، انخرطنا في التعامل مع حكومة دمشق لنرى، ربما نعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام اجتماع وزراء الخارجية في العاشر من الشهر الجاري".