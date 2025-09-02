ميدو عن تجربة إدوارد مع الزمالك: أهم حاجة في الكورة إنك تدي العيش لخبازه

علق أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، علي تجربة جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك مع القلعة البيضاء.

وقال ميدو، في تصريحات ببرنامج «أوضة اللبس»، المذاع عبر فضائية «النهار»: "الزمالك بدأ الموسم بمشروع جديد، مشروع وشكل لم يعهده الزمالك من قبل.. الزمالك كانت مشاكله واضحة للجميع على مدار سنوات طويلة عاني من التدخلات الإدارية في بعض الأوقات في فريق كرة القدم".

وأضاف: "التدخلات الإدارية أو عدم وجود تخصصات في شؤون كرة القدم، عانى منها الزمالك على مدار سنوات طويلة".

وتابع: "تعيين جون إدوارد، ده واحد من أفضل القرارات الإدارية اللي اتاخدت في الزمالك منذ سنوات طويلة وهو مشروع يحتاج الصبر من الجميع".

وختم ميدو، تصريحاته قائلًا: "أهم حاجة في الكورة أو أي شغلانة، إنك تدي العيش لخبازه، الزمالك وجد أن جون إدوارد، هو أكثر واحد متمرس يقدر يعمل الشغلانة دي".