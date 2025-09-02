قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو بتحب تاكلها في المولد.. اكتشف فوائد الفولية أغربها ضبط السكر
ستدفعون الثمن من جنودكم وأسراكم.. كتائب القسام تحذر إسرائيل من توسيع العمليات في غزة
التحفظ على أموال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 100مليون جنيه
محمد عبود: إسرائيل تدعي أن مفاعل ديمونا ليس نوويا بل مصنعا للنسيج
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
توك شو

السياحة: المتحف المصري حلم تحول إلى حقيقة.. ومصر تستحق أن تتصدر المشهد عالميًا

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في لحظة طال انتظارها، تستعد مصر لكتابة فصل جديد في كتاب حضارتها العريقة، من خلال حدث استثنائي يشهده العالم بأسره افتتاح المتحف المصري الكبير

هذا المشروع الثقافي العملاق، الذي وُلد حلمًا في أوائل الألفية وتحول إلى واقع ملموس بفضل الإرادة السياسية والدعم الرئاسي، يأتي اليوم ليؤكد على ريادة مصر في مجال السياحة الثقافية والأثرية، ويضعها في صدارة المشهد العالمي.

أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة

أكد وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، في تصريحات تليفزيونية، أن المتحف المصري الكبير، المُقام على مساحة 490 ألف متر مربع، يُعد الأضخم عالميًا المخصص لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة.

 ويضم المتحف مجموعة هائلة من القطع الأثرية النادرة، من بينها:

متحف المراكب الشمسية

مركز عالمي لترميم الآثار

مقتنيات غير مسبوقة يتم عرضها لأول مرة

هذا ويُتوقع أن يغيّر المتحف خريطة السياحة الثقافية العالمية، وأن يصبح وجهة رئيسية للباحثين والمهتمين بعلم المصريات.

رحلة طويلة بدأت بفكرة وتحولت إلى إنجاز

وأوضح الوزير، أن المتحف مرّ برحلة طويلة منذ بدايته كفكرة في أوائل الألفية، حتى تحوّل إلى مشروع حقيقي بعد عام 2016، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اختارت التأجيل أكثر من مرة بهدف تقديم نسخة متكاملة وراقية تليق بمكانة مصر وتاريخها.

كما ثمّن فتحي، الدور الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم المشروع، مؤكدًا أن الرؤية الرئاسية الشاملة هي التي جعلت من المتحف صرحًا متكاملًا وليس مجرد موقع للعرض فقط.

احتفال عالمي بحضور ضيوف الرئيس السيسي

وكشف فتحي، أن الاحتفال المرتقب بافتتاح المتحف سيكون على أعلى مستوى، وسيتم بحضور ضيوف مصر المدعوين من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في رسالة واضحة للعالم بأن مصر ماضية في مسارها الحضاري والثقافي بثبات.

تطوير شامل للمنطقة المحيطة بالأهرامات

وأضاف الوزير، أن مشروع المتحف لا يقتصر فقط على المبنى الضخم، بل يمتد ليشمل مخططًا تطويريًا واسعًا للمنطقة المحيطة بالأهرامات، وصولًا إلى دهشور، حيث يشمل التطوير:

إنشاء فنادق رئيسية وأفقية

مناطق تجارية وسياحية

مطاعم عالمية

كومباوندات سكنية فاخرة

ويهدف هذا المشروع إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية متكاملة، تضاهي أشهر المقاصد الثقافية في العالم.

قطع أثرية ستبقى في أماكنها الأصلية تحت الماء

وفي لفتة تعكس الحرص على الأصالة، أشار وزير السياحة إلى أن بعض القطع الأثرية، وخصوصًا تلك المكتشفة في البيئات المائية، ستُترك في مواقعها الأصلية تحت الماء حفاظًا على قيمتها الأثرية وسياقها التاريخي، مع إتاحة زيارات لها بطرق حديثة ومتطورة.

انعكاسات سياحية واقتصادية هائلة

واختتم الوزير تصريحاته مؤكدًا ، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيفتح الباب أمام تدفقات سياحية غير مسبوقة، وسيعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، قائلًا: "إنه حلم تحول إلى حقيقة... ومصر تستحق أن تتصدر المشهد الثقافي والسياحي عالميًا".

المتحف المصري الكبير وزير السياحة افتتاح المتحف المصري

