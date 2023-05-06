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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل فريق ملاذ في ساقية الصاوي

صدى البلد

يُحيى فريق ملاذ حفلاً غنائيًا على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي يوم السبت 6 مايو، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساء ، وتم طرح تذاكر الحفل بسعر 120 جنيهًا.

“ملاذ” هو فريق "روك عربى" تكون فى 2014 على يد محمد عبد الرازق عازف جيتار وملحن ومؤلف أغانٍ وصديقه عمرو بشر عازف ليد جيتار، وكان لديهم نفس الشغف لموسيقى الروك والميتال.

تعرف محمد على عمرو بشر منذ 2012 عندما شارك معه فى مشروع موسيقى آخر وتركيز الفريق الأساسي وهدفه هو تقديم موسيقى الألتيرنيتيف روك والهارد روك بكلمات عربية بطريقة يقبلها المستمعون مهما كانت خلفيتهم الموسيقية.

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قاموا بتسمية فريقهم "ملاذ" للهروب من تعب العمل ومشاغل الحياة، كما أن الملاذ بالنسبة إلى الجمهور هو الملجأ الذى يهربون إليه من الأغاني السطحية المكررة

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