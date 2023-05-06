مطار القاهرة.. راكب أجنبي يحاول تهريب مخدر الماريجوانا داخل أحذية|القصة كاملة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته كمية من الامبولات بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر، واثنين كيس شفاف لهم نبات نفس المخدر.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس استوقف مصطفي محمد مصطفي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علي محمد الصعيدي مأمور الجمرك و هاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب.

جمارك مطار القاهرة

قام محمود محمد سعيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف جورج صفوت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من الامبولات الخاصة بالسجائر الإلكترونية خبأها الراكب داخل احذيته بالحقائب، وأيضا اثنين كيس شفاف بداخلهما نبات الماريجوانا المخدر اخفاهم الراكب داخل عبوة مستحضرات، قام احمد عبد الهادي مدير الجمرك بتكليف لجنة لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ١٦ امبول بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر واثنين كيس شفاف بداخلهما ٤٠ جرام من نبات الماريجوانا المخدر وجهاز يستخدم لتسخين السجائر الإلكترونية.

امر احمد عبد الهادي عبد البصير مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٩ لسنة ٢٠٢٣ وذلك بعد العرض علي كل من الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكب للنيابة المختصة.