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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النفط يرتفع ويسجل ثالث خسارة أسبوعية وسط مخاوف اقتصادية

صدى البلد

ارتفعت أسعار النفط  لكنها تكبدت ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ‏بعدما سجلت هبوطاً حاداً في وقت سابق من الأسبوع قبيل قرارات رفع الفائدة من ‏بنوك مركزية كبرى وبفعل مخاوف من أن تؤدي الأزمة المصرفية بالولايات ‏المتحدة لإبطاء الاقتصاد وتراجع الطلب على النفط.‏


وأغلق خام برنت مرتفعاً 2.80 دولار، أي 3.9%، عند 75.30 دولار للبرميل. ‏وزاد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 2.78 دولار، أي 4.1%، ليبلغ 71.34 ‏دولار للبرميل عند التسوية وذلك بعدما تراجع على مدى أربعة أيام لأدنى مستوياته ‏منذ أواخر 2021.‏


وأنهى خام برنت الأسبوع منخفضاً حوالي 5.3% بينما هوى خام غرب تكساس ‏الوسيط 7.1% حتى رغم انتعاشهما اليوم الجمعة.‏


وانخفض خاما القياس على مدى ثلاثة أسابيع متصلة للمرة الأولى منذ نوفمبر ‏تشرين الثاني.‏


وقال دينيس كيسلر النائب الأول للرئيس لدى بي.أو.كيه فاينانشال "الخام يحاول ‏عكس الاتجاه النزولي في الأسعار في الآونة الأخيرة الذي سببه ارتفاع أسعار ‏الفائدة والمخاوف بشأن الركود وخصوصاً في القطاع المصرفي".‏


ويرى بعض المحللين أن العوامل الأساسية في السوق الحاضرة أقوى مما تشير إليه ‏سوق التعاملات الآجلة.‏


وساعد تقرير أفضل من المتوقع للوظائف بالولايات المتحدة على تهدئة المخاوف ‏من حدوث ركود اقتصادي وشيك الذي كانت من ضمن أسبابها تجدد المخاوف ‏المصرفية. ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يتوقف مجلس الاحتياطي ‏الفدرالي مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو ‏.‏


لكن نشاط المصانع انكمش في الصين بشكل غير متوقع في أبريل  مع تراجع ‏الطلبيات وفي ظل تأثر قطاع الصناعات التحويلية بضعف الطلب المحلي.‏


لكن توقعات بتخفيضات محتملة في الإمدادات خلال الاجتماع المقبل لمجموعة ‏أوبك+ للدول المنتجة في يونيو حزيران قدمت بعض الدعم للأسعار حسبما قال ‏كلفين وونج محلل أول الأسواق لدى أواندا في سنغافورة.‏

ارتفعت أسعار النفط الأزمة المصرفية اسعار النفط الصناعات التحويلية السياسة النقدية الطلب المحلي

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