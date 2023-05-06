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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.4 مليار درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 362 مبايعة بقيمة 1.1 مليار درهم منها 31 مبايعة أراض بقيمة 168.82 مليون درهم و331 مبايعة شقق وفلل بقيمة 927.09 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في الوصل بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 48 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 67 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيرا مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 156 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 324.58 مليون درهم منها 4 رهون أراض بقيمة 7.57 مليون درهم و68 رهن فلل وشقق بقيمة 317.02 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 191 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 16 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 9.01 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مردف بقيمة 3 ملايين درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة مليونين درهم.

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