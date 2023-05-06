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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المئات يخيمون انتظارا لمشاهدة موكب ملك بريطانيا تشارلز الثالث.. صور

صدى البلد

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” صورا لانتظار مئات البريطانيين لحظة مرور موكب الملك تشارلز الثالث، وذلك منذ الليل.

ويأتي برنامج الحفل كالآتي:

– الساعة 5 بتوقيت جرينتش تفتح مواقع المشاهدة على امتداد مسار الموكب أمام الجمهور.

– من الساعة 6.15 إلى الساعة 7.30 بدأ وصول المدعوّين إلى نقاط التفتيش الأمنية.

– من الساعة 8.30 إلى الساعة 9.30، وصول رؤساء الدول والحكومات الأجنبية والوزراء ورؤساء الوزراء السابقين وأفراد من العائلات الملكية الأجنبية والعائلة الملكية البريطانية.

_من الساعة 9.20، انطلاق موكب الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا من قصر باكنجهام في “عربة اليوبيل الماسي” التي تجرّها ستة خيول.

– الساعة 10.00 يدخل تشارلز وكاميلا الكنيسة من الباب الكبير الغربي.

ومن المقرر أن يرتدي تشارلز رداء دولة، وهو رداء طويل مطرّز بالمخمل القرمزي، وعندها تبدأ المراسم الفعلية للحفل.

- الساعة 11,00 يتمّ تتويج تشارلز الثالث.

يضع رئيس أساقفة كانتربري على رأسه تاج القديس إدوارد، المصنوع من الذهب الخالص والمرصّع بالياقوت.

بعدها تُنفخ الأبواق وتُطلق أعيرة نارية في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المملكة المتّحدة.

– الساعة 12.00 ختام مراسم الحفل، ويغادر الملك الكنيسة مرتدياً رداء جدّه جورج السادس، المصنوع من مخمل حريري أرجواني والمطرّز بالذهب، ويضع على رأسه تاج إمبيريال ستيت المرصّع بـ2868 ماسة و17 ياقوتة و11 زمردة و269 لؤلؤة وأربعة أحجار من الروبي.

بعدها، ينطلق الموكب لينقل الملك وقرينته الملكة إلى قصر باكنجهام على متن العربة الذهبية، وهي عربة تستخدم في كل تتويج منذ وليام الرابع في عام 1831.

– الساعة 12.33 وصول تشارلز وكاميلا إلى قصر باكنجهام.

- الساعة 13.15 يظهر الملك وقرينته الملكة وأفراد من العائلة الملكية على شرفة القصر لمتابعة طلعات جوية احتفالية.

الحكومات الأجنبية التفتيش الأمنية الملك تشارلز الثالث العائلة الملكية البريطانية

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