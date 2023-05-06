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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

للمقبلين على الزواج.. أسعار الذهب تواصل التراجع خلال تعاملات اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب

قدمت الإعلامية رشا مجدي، تقرير فيديو عن  أسعار الذهب، اليوم السبت 6-5-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” الذي يرأس تحريره أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

أسعار الذهب اليوم السبت 6 مايو 2023

تراجع كبير في سعر الذهب عالميا

ويستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات.

 

وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.


سعر الذهب اليوم


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2977 جنيها للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2605 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2233 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 20840 جنيها.


أسعار مصنعية الذهب في مصر


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


سعر الذهب


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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