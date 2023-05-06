جمعة يُكرم المشاركين في أنشطة وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان|فيديو

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن رمضان هذا العام كان غير مسبوق على مستوى مصر والعالم كله، حيث أدى كلًا من الأئمة والقراء أداءً عظيمًا مشرفًا في الداخل والخارج.



وأضاف “جمعة” خلال حواره ببرنامج “صباحك مصري" المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2”، اليوم السبت، أن الجميع شاهد عظمة الأداء سواء في الدروس العلمية والملتقيات الفكرية وفي صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف وصلاة العيد، مؤكدًا أن ماقام به الموفدون من وزارة الأوقاف من الأئمة والقراء كان محط إعجابًا وإعزاز في العالم كله.



وتابع وزير الأوقاف أن هذا الأداء استوجب تكريم أهل الفضل من القراء ومن المبتهلين والقراء، وهي شهادة للتاريخ ليست فقط شهادة للتكريم، مؤكدًا أن الجميع في الداخل والخارج يشهد أننا في جمهورية جديدة في كافة المجالات.