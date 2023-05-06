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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار العالم

تنصيب تشارلز الثالث .. قصة خاتم زواج يرتديه كل ملوك بريطانيا عند التتويج

صدى البلد

في حدث لم تشهده بريطانيا منذ نحو 7عقود يُتوج، تشارلز الثالث، السبت، ملكا في طقوس مسيحية مهيبة تعود إلى ألف عام من التاريخ والتقاليد، بيد أنه جرى تكييفها لتعكس صورة بريطانيا في القرن الحادي والعشرين.

ومن ضمن الطقوس إرتداء الملك ما يعرف خاتم التتويج الملكي باسم "خاتم الزواج" ويتكون من ياقوت أزرق مع صليب ياقوتي مرصع بالألماس، وصُنع عند تتويج الملك ويليام الرابع في عام 1831. ويلبسه منذ ذلك الحين كل ملوك بريطانيا بعد التتويج.

ويرمز إلى الكرامة الملكية، وإلى "الزواج" المخلص للملك منذ قبوله التتويج واقترانه بشعبه.

كما سيستخدم الملك تشارلز الثالث تاج الدولة الإمبراطوري الذي يبلغ وزنه 1 كغ، ويستخدمه ملوك بريطانيا بانتظام في المناسبات الرسمية مثل افتتاح البرلمان الرسمي.

صُنع تاج الدولة جد تشارلز جورج السادس في عام 1937، وهو مرصع بـ 2868 ماسة في حوامل فضية بما في ذلك 105 قيراط من الكولينان الثاني، ثاني أكبر حجر تم قطعه من الماسة الأصلية. وقدمتها حكومة ترانسفال في جنوب أفريقيا إلى إدوارد السابع في عيد ميلاده عام 1907.

يأتي تتويج الملك تشارلز الثالث اليوم بعد أن قضى أطول فترة ولياً للعهد في تاريخ بريطانيا حتى وفاة الملكة إليزابيث في سبتمبر 2022، والتي استمرت 70 عاماً.

تفاصيل مراسم تتويج الملك تشارلز؟

في بداية المراسم سيتوجه تشارلز وكاميلا من قصر بكنغهام إلى كنيسة وستمنستر في عربة اليوبيل الماسي، ومن المقرر أن تبدأ المراسم في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش.


عند وصول الملك إلى الدير سيتربع على كرسي سانت إدوارد وسيؤدي اليمين ليحكم بالعدل ويدعم كنيسة إنجلترا، التي هو رئيسها الفخري قبل الجزء الأكثر قداسة من المراسم عندما يمسح رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي بالزيت المقدس على يديه ورأسه وصدره بالزيت المقدس الذي تم تكريسه في القدس.


بعد تقديم تشارلز بشعارات رمزية سيضع ويلبي تاج القديس إدوارد على رأسه وسط صياح الحضور "حفظ الله الملك".


بعد ذلك سيقدم ابنه الأكبر ووريثه الأمير وليام التحية راكعا أمام والده واضعا يديه بين يدي الملك متعهدا بالولاء له.


سيدعو رئيس الأساقفة جميع الحاضرين في الكنيسة وفي جميع أنحاء البلاد لقسم الولاء لتشارلز وهو عنصر جديد في التتويج ليحل محل التكريم الذي كان يؤديه كبار الدوقات وأقران المملكة بصفة تقليدية.


بعد العودة إلى قصر بكنغهام سيظهر أفراد العائلة المالكة بشكل تقليدي في الشرقة، بينما تحلق طائرات عسكرية.


تستمر الاحتفالات، الأحد، بإقامة حفلات في الشوارع على مستوى البلاد وحفل موسيقي في منزل الملك بقلعة وندسور.

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