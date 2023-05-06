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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة: ندعم المطورين العقاريين الجادين

شركة العاصمة الادارية
شركة العاصمة الادارية الجديدة

قال خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشركة ستطرح قطع أراضٍ للبيع خلال الفترة القادمة وبالتحديد بداية العام المقبل، وذلك لأننا نجهز للمرافق والبنية التحتية الخاصة بقطع الأراضي التي سيتم طرحها للبيع، بحيث تكون الأحياء السكنية متكاملة الخدمات.

وأضاف عباس،  خلال لقائه ببرنامج “تعمير” مع رانيا الشامي، والمذاع على قناة “أون”، أنه في المرحلة القادمة سيتم إنشاء مدينة صناعية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتوفير المناطق الترفيهية والصناعية بجانب المدن السكنية بحيث تكون متكاملة بجميع الأنشطة، بالإضافة إلى أنه في الفترة الأخيرة زاد الطلب على المناطق التجارية والسكنية.

وأوضح أن حجم الاستثمارات في العاصمة الإدارية الجديدة ساعد على توافر نسب غير محدودة من فرص العمل، والتي أدت إلى تقليص أعداد البطالة، وكل ذلك عائد على ميزانية الدولة المصرية لأن العاصمة الإدارية تعتبر مشروعا للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك من مساحة العاصمة الإدارية حوالي 230 ألف فدان، والذي يؤهلها لأن تكون أكبر شركة عقارية في العالم، كما أن الشركة قامت بإنشاء المباني الحكومية التي ستقوم الدولة بتأجيرها من الشركة وكل هذه الاستثمارات ستعود بعوائد ضخمة على الدولة.

ولفت إلى أن الشركة تقوم بدعم المطورين العقاريين الجادين، بالإضافة إلى أن المطورين الذين لديهم مشاكل تقوم الشركة على حلها لكن بشرط أن يكون لديه الجدية في العمل، مشيرا إلى أنه بعد انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة ستزيد الطلبات على الاستثمارات داخل العاصمة الإدارية بشكل مضاعف.

استثمارات البنية التحتية الإدارية الجديدة البطالة الحكومة

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