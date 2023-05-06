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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنتوني أُكبوتو ينهى علاقته بالمصري

أنتوني أكبوتو
أنتوني أكبوتو

أكد رجب عبد القادر، نائب رئيس النادى المصري والمتحدث الرسمى للنادى، انتهاء العلاقة بين مهاجم الفريق أنتونى أكبوتو والنادى بالتراضى. 

وقال نائب رئيس النادى المصري إنه تم بمكتب رئيس النادى كامل أبو علي، اليوم السبت، التوقيع على إنهاء التعاقد بالتراضي مع النيجيري أنتوني أُكبوتو، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، وذلك بعدما حصل اللاعب على جميع مستحقاته المالية لدى النادي المصري، والذي كان قد تعاقد مع اللاعب مطلع هذا الموسم قادمًا من صفوف نادي قطر القطري.

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جدير بالذكر أن لاعب النادى المصري تعاقد مع الفريق بداية الموسم الحالى ولم يوفق خلال فترة أدائه مع الفريق. 

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