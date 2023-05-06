السعودية.. بن فرحان : أتمنى أن ينهي حوار جدة نزاع ‎السودان

رحب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بوجود ممثلين من القوات المسلحة السودانية والدعم السريع في ‎جدة للحوار، والذي نأمل أن يقود إلى إنهاء الصراع.

كما أعرب وزير الخارجية السعودي عن آماله بأن يقود حوار جدة إلى إنهاء الصراع بين الطرفين في ‎السودان.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أصدرت بيانا أعلنت فيه مغادرة وفد من القوات المسلحة إلى مدينة جدة مساء أمس.

وذكر البيان أن ذلك يأتي في إطار المبادرة السعودية الأمريكية التي تم طرحها منذ بداية الأزمة.

وأفاد البيان أن الوفد يناقش التفاصيل الخاصة بالهدنة التي يجري تجديدها كل مرة بغرض تأمين وتهيئة الظروف المناسبة للتعامل مع الجوانب الإنسانية لمواطنينا في ظل الأوضاع الراهنة.