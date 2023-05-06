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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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زيادة ضخمة في مشتريات المصريين من الذهب خلال ٢٠٢٣

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

مذيعة صدي البلد رينال
مذيعة صدي البلد رينال عويضة

قدمت مذيعة صدى البلد “رينال عويضة" تغطية إخبارية عن مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور فقط تتجاوز التوقعات وبيان مجلس الذهب العالمي.


 

بلغ المصريون المرتبة الخامسة حول العالم في ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية،  وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.

مجلس الذهب العالمي قال إن تضاعف الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية في مصر، ووصل إلى شراء 7 أطنان خلال الربع الأول من العام الحالي، كما أقبل المواطنون على الاستثمار بالمعدن الأصفر بغرض الادخار. 

ووفق التقرير أنفق المصريون حوالي 986.6 مليون دولار أى ما يعادل 30.5 مليار جنيه على شراء الذهب خلال الربع الأول من العام الحالى خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2023.

 

 وارتفع خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة تصل إلى 34%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتى بلغت 737.1 مليون دولار.

وبالنسبة للإقبال على شراء الذهب، فجاءت مصر في المركز السابع فى قائمة الدول الأعلى إقبالًا على شراء الذهب خلال الربع الأول من العام  الحالى بحصة تمثل 2% من الإجمالى العالمي.

وشهد الطلب العالمي على الذهب هبوطا في الربع الأول من العام الجاري، على عكس الطلب المحلي الذي شهد نموا.

وبالنسبة للبنوك المركزية العالمية، فقال مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على المعدن الأصفر تراجع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 على مستوى البنوك المركزية في العالم.

و قوبلت أيضاً المشتريات الكبيرة من جانب البنوك المركزية والمستهلكين الصينيين بانخفاض في شراء المستثمرين.

وعن مشتري الذهب، فيأتي نصف الطلب على الذهب من تجار المجوهرات، بينما يأتي باقي الطلب من المستثمرين والدول.

وعادة ما يقبل المستثمرون على شرائه بصورة أكبر في أوقات الاضطرابات الاقتصادية، حيث ارتفع الطلب إلى أعلى مستوى في 11 عاماً في 2022.

وذكر المجلس إلى أن البنوك المركزية اشترت 228 طنا من الذهب خلال الربع الأول، وهي الكمية الأكبر التي تشتريها المصارف المركزية في الربع الأول من أي عام منذ بدء تسجيل البيانات عام 2000. 

وفي الصين أيضاً بلغ الطلب على المجوهرات 198 طناً وهو أكبر طلب فصلي منذ الربع الأول من عام 2015 بعدما أطلق إنهاء قيود كورونا العنان لإنفاق المستهلكين.

و اشترى العملاء الأمريكيون القلقون بشأن الاضطرابات المصرفية والاقتصادية 32 طناً من سبائك الذهب والعملات، وهو أعلى مستوى في أي ربع منذ عام 2010.

مجلس الذهب العالمي الذهب السبائك والجنيهات الذهبية البنوك المركزية الصين إنفاق المصريون على الذهب

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