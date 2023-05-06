دورة إستثنائية لأيام قرطاج في مئوية السينما التونسية

أعلن المركز الوطني للسينما والصورة عن انعقاد دورة إستثنائية لأيام قرطاج السينمائية ستقام من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023، حول تاريخ انعقاد ايام قرطاج السينمائية لسنة 2023 و بمناسبة الاحتفاء بمائوية السينما التونسية.

دورة جديدة لأيام قرطاج

أعلنت وزارة الثقافة التونسية عن قرار إقامة الدورة الجديدة لأيام قرطاج السينمائية والتي ستكون مخصصة للسينما التونسية فى عام 2023.

وتم الإعلان عقب اجتماع وزيرة الثقافة بالهيئة الاستشارية للقطاع السينمائي ،لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد الدورة القادمة.

وكانت وزارة الثقافة التونسية برئاسة الدكتورة حياة قطاط القرمازي اعلنت عن قرار إقامة مهرجان أيام قرطاج السينمائية كل عامين بدلا من إقامته بشكل سنوى.

وقالت وزيرة الثقافة التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي فى أحد اللقاءات التلفزيونية بتونس إنه تقرر تنظيم المهرجان كل عامين وليس كل عام.

واختتم مهرجان أيام قرطاج السينمائية دورته ال33، وحصل فيلم إدريس للمخرج أمير الشناوي على تنويه خاص.

كما حصل فيلم “شرف” على جائزة مهرجان قرطاج، كما كأفضل سيناريو.

ويتناول الفيلم قصة الشاب "شرف" المفعم بالبراءة والطيبة، والذي يدخل السجن بعد جريمة قتل ارتكبها دفاعًا عن النفس، وفي عالم السجن يغوص "شرف" في أعماق شخصيته، ويتضح له أن السجن يستنسخ النظام الطبقي الموجود خارجه، والفيلم مقتبس من رواية الكاتب صنع الله إبراهيم الشهيرة التي تحمل نفس الاسم.

وعلقت الفنانة هالة صدقي على تكريمها في مهرجان أيام قرطاج بتونس، من جانب وزيرة الثقافة التونسية، قائلة: "تكريم مهم لأن مهرجان قرطاج يعتبر من أهم وأعرق المهرجانات العربية عمره 33 سنة، ومسألة التكريم فيه ليست سهلة على الإطلاق، وبالتالي فأنا سعيدة للغاية".

وأضافت صدقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة CBC: "حضرت حفل الافتتاح ولم أحضر فعاليات المؤتمر بالكامل لأني مشغولة بتصوير مسلسل العمدة مع المخرج محمد سامي، ومحمد رمضان وزينة ومي كساب وإيمان العاصي".

وتابعت: "أشكر إدارة المهرجان على الإدارة، وما حدث تكريم للفن المصري، فهذه الجائزة مهداة للفن المصري والسينما المصرية، وأتمنى عودة صناعة السينما بقوتها في الشرق الأوسط".