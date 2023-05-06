سافر 4 مرات للعلاج.. تفاصيل إصابة محمد فؤاد في مقلب رامز جلال

قال الفنان محمد فؤاد، في لقاء له مع برنامج et بالعربي، إنه شعر بمحبة الجمهور له، بعد شعورهم بالقلق في برنامج رامز نيفر ايند، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

وقال محمد فؤاد، إنه لم يصب فى عملية تكميم المعدة، ولكنه أصيب في ظهره ما ترتب عليه سفره إلى ألمانيا للمرة الرابعة ليحقن ظهره هناك، وتلقي العلاج.

محمد فؤاد ورامز جلال

وحل محمد فؤاد ضيفا في حلقة برنامج رامز نيفر ايند، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وكان من نصيبه مقلب الغسالة، طبقا لقواعد البرنامج.

وظهر محمد فؤاد في الحلقة، وهو نحيف للغاية نتيجة للجراحة التي خضع لها مؤخرا لتكميم المعدة.

ونظرا لقوة المقلب ظهر محمد فؤاد، وهو ملقى على الأرض، مع ظهور جزء من الجرح الذي تسببت فيه الجراحة الأخيرة ما جعل الكثيرين يتعاطفوا معه على صفحات السوشيال قائلين: محمد فؤاد كان عامل عملية والجرح اتفتح.

محمد فؤاد

رد فعل محمد فؤاد على الحلقة

قام الفنان محمد فؤاد، برد فعل غريب، بعد اكتشافه مقلب رامز جلال في برنامج "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد.

ووقع الفنان محمد فؤاد، ضحية في برنامج "رامز نيفر إند" ليكون رابع ضحايا الفنان رامز جلال، في شهر رمضان الكريم، إذ وقع اليوم في مقلب "الغسالة" وهو الذي يبدأ بتواجده في افتتاح أحد المطاعم، ومن ثم يتم احتجازه داخل "الغسالة" قبل أن يكتشف أنه مقلب من الفنان رامز جلال.

وبعد أن انفعل الفنان محمد فؤاد على مدار الحلقة، استقبل تواجد رامز جلال في مقلب منه برد فعل غريب منه، إذ استقبله بالقبلات والأحضان بالفنان رامز جلال، دون أي عصبية بعدما اكتشف تواجده.

أغنية حيران كده ليه

واختتم محمد فؤاد، تواجده في البرنامج من خلال غنائه أغنية "حيران كده ليه"، وسط تفاعل كبير من كل أعضاء وفريق البرنامج