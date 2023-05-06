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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم مصري.. القبض على 7 أشخاص بتهمة تهريب المخدرات في السعودية

صدى البلد

أعلن الأمن العام لشرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، اليوم "السبت"، القبض على 7 أشخاص بينهم مصري، ويمني وسوري وبنجلاديشي ومواطنان سعوديان، بحوزتهم 1,266,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل ألواح زجاجية.

 

وقالت "الجهات الأمنية" بالأمن العام لشرطة منطقة الرياض في بيان إنه تم ضبط أكثر من "1.2" مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة باحترافية داخل ألواح زجاجية.

وتابع الأمن العام، أن الجهات الأمنية المتابعة لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة السعودية وشبابها رصدت  عملية استقبال وترويج المخدرات في استراحة بمحافظة المزاحمية غرب مدينة الرياض. 

 

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