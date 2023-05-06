قرار جديد من الأهلي بعد الفوز بكأس السوبر المصري

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلى، بطولة السوبر المصري للمرة الـ13 في تاريخه، بعد فوزه على بيراميدز بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء امس الجمعة، على استاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي الإماراتية.

وكتب احمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " الأهلي يقرر صرف مكافآت مضاعفة للاعبين بخلاف المنصوص عليه في لائحة الفريق"

كان الوقت الأصلي لمباراة الأهلي وبيراميدز انتهى بالتعادل السلبي لتتجه المباراة إلى الوقت الإضافي، الذي شهد شوطه الأول هدف الفوز للنادي الأهلي عن طريق على معلول من ركلة جزاء.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته القادمة أمام نظيره الترجي في دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 12 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساء، باستاد القاهرة الدولي.