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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 115 ألف قطعة مرقة دجاج منتهية الصلاحية داخل مخزن بالغربية|صور

سلع غذائية فاسدة
سلع غذائية فاسدة

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من مصادرة 115 ألف قطعة مرقة دجاج منتهية الصلاحية لماركة شهيرة، داخل مخزن للسلع الغذائية بمركز قطور، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.

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وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة بمركز قطور ضمت مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور علي المحال العامة  بدائرة مركز قطور ، وتم خلالها ضبط صاحب مخزن مواد غذائية لحيازتة 115 ألفاً و86 قطعة مرقة دجاج ماركة معروفة منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الانتاج والانتهاء المدون علي العبوات.

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وتم تحريز المضبوطات بمعرفة الحملة بمكان أخر تخوفا من تبديدها وإعادة بيعها للمواطنين لحين صدور قرار النيابة العامة بإعدامها ، و تم تحرير محضر بالواقعة رقم 8525 جنح مركز قطور، وإخطار النيابة لتجرى شئونها.

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