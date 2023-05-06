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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الشيشان: قوات «أحمد» الخاصة في انتظار الأوامر للتحرك إلى باخموت

رئيس الشيشان
رئيس الشيشان

أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، أن قوات "أحمد" الخاصة مستعدة للتوجه إلى باخموت، لكنها تنتظر الأوامر.

وقال قديروف: "وحدات "أحمد" جاهزة للتوجه إلى أرتيوموفسك (باخموت). لقد وقعت على رسالة حول الأمر موجهة إلى القائد الأعلى للقوات الروسية حول استعداد القوات لإعادة المدينة وتطهيرها من شياطين "الناتو" والشياطين الأوكرانيين" على حد وصفه.

 

وأضاف أن الجنود في حالة تأهب، لكن هو ينتظر الأمر، مؤكدة أن هناك عدة وحدات تحركت نحو مناطق العملية العسكرية.

 

وأعرب قديروف عن ثقته في تحرير المدينة في المستقبل القريب، "على الرغم من كل أنواع الإشاعات حول هجوم مضاد ما مخيف للقوات الأوكرانية".

وكان رئيس مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريجوزين طلب في وقت سابق من اليوم السبت من موسكو السماح له بتسليم مواقعه في مدينة باخموت الساخنة للزعيم الشيشاني رمضان قديروف.

 

وهدد بريجوزين بسحب قواته الأسبوع المقبل من المعركة المطولة للسيطرة على مدينة باخموت بشرق أوكرانيا، متهما القيادة العسكرية الروسية بتجويع قواته من الذخيرة.

 

وادعى رجل الأعمال الثري الذي تربطه صلات طويلة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مقاتلي فاجنر خططوا للاستيلاء على باخموت بحلول 9 مايو، وهو عيد النصر الروسي الذي يحتفل بهزيمة ألمانيا النازية. 

لكنه قال إنهم كانوا يفتقرون إلى الإمدادات ويعانون من خسائر فادحة، وسيسلمون العمليات إلى الجيش النظامي في 10 مايو.

القيادة العسكرية الروسية قديروف باخموت الرئيس الروسى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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