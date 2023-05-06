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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نيفين منصور: قطاع الطيران شريك أساسي في تنمية الاقتصاد

الطيران
الطيران

قالت الإعلامية نيفين منصور، إن هناك تحديات كثيرة يواجهها قطاع الطيران المدني، وهناك خطط موضوعة من أجل عمليات التطوير، موضحة أن القطاع كان ينفذ استراتيجية ورؤية مصر 2030 للتنمية و الاقتصاد و تنشيط السياحة.

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وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج ” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أنه مع ارتفاع أسعار الطيران العالمية، أصبح هناك عروض وتنوع من قبل شركات السياحة، من أجل تحقيق مكاسب. 

الطيران شريك أساسي في تنمية الاقتصاد المصري

 

ولفتت إلى أن الطيران شريك أساسي في تنمية الاقتصاد المصري، وأن طيران النقل في العموم أو خدمة رجال الأعمال يكون له مردود على الاقتصاد.

وكشفت أن قطاع الطيران في مصر تأثر بعد الثورة، وبعد ذلك أثناء أزمة فيروس كورونا، ولكن هناك خطط لتحسين المستوى و تنشيط السياحة.

 

الطيران الطيران المدني الاقتصاد تنمية الاقتصاد الإقتصاد المصرى

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