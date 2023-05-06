برلماني: القطار السريع يساهم في جذب السياحة

أكد النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن هناك خطة لتطوير قطاعي السياحة والطيران، موضحًا أن هذه الخطة ليست فقط في الوزارة لكن هناك وزارات آخري شريكة معها.



وأضاف عضو لجنة السياحة و الطيران المدني بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن وزارة التنمية المحلية شريكة في دعم السياحة، فالمحافظات السياحية يجب أن يكون لها خطة تنمية قوية، فهناك محافظات من الممكن أن تصل لـ العالمية حالة الاهتمام بها.



لفت إلى أن وزارة النقل لها دور هام في تنشيط السياحة، مؤكدًا :" وزارة النقل يجب أن توفر جميع وسائل النقل التى تصل لـ الأماكن السياحية".



القطار السريع سيساهم في جذب السياحة



وأشار إلى أن القطار السريع سيساهم في جذب السياحة، وأنه بدلا من استغراق السائح يوم كام في المواصلات، سيذهب في ساعات فقط.



