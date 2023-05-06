ضبط 400 كيلو دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز السياحية بجنوب سيناء|صور

شنّت مديرية التموين بجنوب سيناء، اليوم السبت، حملات تموينية موسعة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات، والمحلات بكافة أنواعها، ومحطات الوقود والمخابز بمدن "دهب، أبورديس، أبوزنيمة"، بالتعاون مع مباحث التموين، وحماية المستهلك، وهيئة الرقابة الإدارية.

وقال إبراهيم الحارون،وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن الحملات أسفرت عن تحرير 14 محضرًا متنوعًا، بينهم محضر ضبط محطة وقود استولت على 7369 لتر سولار بدون وجه حق للاستفادة من ربحية فرق تحريك سعر السولار، ومحضر لمحطة وقود أخرى تقوم ببيع كميات من البنزين دون موافقة التموين.

وأوضح وكيل وزارة التموين في تصريح اليوم، أنه جرى تحرير محضر ضبط 400 كيلو دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز السياحية والتي مصرح لها باستخدام الدقيق غير المدعم 87,5%، وهذا يعني أن المخبز يستخدم سلعة تموينية مدعمة بدون وجه، لافتًا إلى أنه جرى التحفظ على كمية الدقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتابع : كما جرى خلال الحملة تحرير 11 محضرًا متنوعًا ما بين بيع بأزيد من السعر، وعدم الاعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة.

وأكد على استمرار الحملات التموينية بشكل يومي، لضبط الأسواق، والحد من تلاعب التجار بالمواطنين، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الخاصة بتشديد الرقابة لمنع الغش، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

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