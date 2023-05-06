كريم بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، عن تشكيل فريقه، لمواجهة أوساسونا، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

تشكيل ريال مدريد

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - توني كروس

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

وتنطلق المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب لا كارتوخا بإشبيلية، وتُنقل تليفزيونيًا على شبكة قنوات SSC السعودية.

وتُعد تلك المباراة، هي الأخيرة لـ رفاق كريم بنزيما، قبل الصدام بـ مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.