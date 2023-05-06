مأساة.. حضر من القاهرة لدفن والدته فصدمه القطار أثناء عبوره الطريق بالمنوفية|تفاصيل

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية زنارة بمركز تلا في محافظة المنوفية عقب وفاة أحد أبنائها في حادث قطار حيث صدمه القطار أثناء مروره من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وذلك أثناء قدومه من القاهرة لدفن والدته المتوفية.

بدأت الواقعة عندما أعلن الأهالي وفاة السيدة أمينة مصيلحي نصار، فهرول نجلها محمد نصار صاحب الـ 50 عاما قادما من القاهرة ليدفن أمه ولكن أثناء عبوره الطريق صدمه القطار قبل مزلقان ابو مشهور بمدينة بركة السبع.

الصدمة صاحبت الجميع بين أهالي القرية الذين كانوا يستعدون لدفن الأم فجاء خبر وفاة الابن، حيث توجه الأهالي الي مدينة بركة السبع لإنهاء إجراءات الدفن.

وخرجت الأم مع نجلها في جنازة مهيبة عقب أداء صلاة الجنازة من مسجد الرحمة وسط بكاء وصراخ ودعوات الجميع لهم بالرحمة وهول من المفاجأة والصدمة.

وكان قد تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بمصرع موظف أسفل عجلات القطار على الخط الطوالي القاهرة الإسكندرية قبل مزلقان ابو مشهور في اتجاه طنطا.

بالانتقال تبين مصرع " م.ع.ن " 50 سنة ومقيم قرية زنارة بمركز تلا أسفل عجلات القطار، وتم إيداعه بمشرحة مستشفى بركة السبع المركزى لحين الانتهاء من تصريح دفن الجثمان.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.