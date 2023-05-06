عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مأساة.. حضر من القاهرة لدفن والدته فصدمه القطار أثناء عبوره الطريق بالمنوفية|تفاصيل

جاء لدفن والدته فمات
جاء لدفن والدته فمات أسفل عجلات قطار في المنوفية

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية زنارة بمركز تلا في محافظة المنوفية عقب وفاة أحد أبنائها في حادث قطار حيث صدمه القطار أثناء مروره من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وذلك أثناء قدومه من القاهرة لدفن والدته المتوفية.

بدأت الواقعة عندما أعلن الأهالي وفاة السيدة أمينة مصيلحي نصار، فهرول نجلها محمد نصار صاحب الـ 50 عاما قادما من القاهرة ليدفن أمه ولكن أثناء عبوره الطريق صدمه القطار قبل مزلقان ابو مشهور بمدينة بركة السبع.

مصرع عامل أسفل عجلات القطار في المنوفية

وكيل تعليم المنوفية يتابع أول أيام امتحانات الصف الأول الثانوي..صور

الصدمة صاحبت الجميع بين أهالي القرية الذين كانوا يستعدون لدفن الأم فجاء خبر وفاة الابن، حيث توجه الأهالي الي مدينة بركة السبع لإنهاء إجراءات الدفن.

وخرجت الأم مع نجلها في جنازة مهيبة عقب أداء صلاة الجنازة من مسجد الرحمة وسط بكاء وصراخ ودعوات الجميع لهم بالرحمة وهول من المفاجأة والصدمة.

وكان قد تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بمصرع موظف أسفل عجلات القطار على الخط الطوالي القاهرة الإسكندرية قبل مزلقان ابو مشهور في اتجاه طنطا.

بالانتقال تبين مصرع " م.ع.ن " 50 سنة ومقيم قرية زنارة بمركز تلا أسفل عجلات القطار، وتم إيداعه بمشرحة مستشفى بركة السبع المركزى لحين الانتهاء من تصريح دفن الجثمان.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حادث قطار جنازة مهيبة محافظة المنوفية مدينة بركة السبع مصرع موظف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

بشرى للمواطنين| "شعبة الدواجن": انخفاض أسعار الفراخ والبيض بعد حل مشكلة الأعلاف

نجم الزمالك السابق يعلن نبأ سارًا لجماهير الفريق

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

بعد ادعاء ممارسة أبنائها للرذيلة.. عقوبات جديدة تنتظر أم زياد

نجم الزمالك السابق يعلن تحرك الفريق رسمياً ومخاطبة فيفا بشأن أزمة السوبر

طرد الشناوي ومعلول.. ميدو يُعلق على القرارات التحكيمية في السوبر

ترشيحاتنا

بسمة وهبة تعليقا على أزمة حسن شاكوش وزوجته: نتمنى عدم إفشاء أسرار البيوت

صفر وفيات.. مكافحة كورونا تكشف مفاجأة عاجلة بشأن كوفيد

مشروع مستقبل مصر: حققنا اكتفاء ذاتي كامل من السكر

مأساة.. حضر من القاهرة لدفن والدته فصدمه القطار أثناء عبوره الطريق بالمنوفية|تفاصيل

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مشروع تطوير مجمع "مصر حلوان للغزل والنسيج

البلشي يبحث مع محافظ الإسكندرية الإجراءات اللازمة لإنشاء نادي الصحفيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي في حوار مع صدى البلد: لم أجر عمليات تجميل في شفتي .. ومحمد رمضان متواضع

بعد أنباء ارتباطها برجل أعمال.. حسن شاكوش لم يحذف هذه الصور لزوجته |شاهد

فرض رسوم على سبائك الذهب وتراجع الجرام| صناعة المشغولات في مأزق (تفاصيل)

بملابس جريئة.. زوجة نجل ماجد المصرى تثير الجدل برفقته

فيديو

بتلاوة قرآنية.. إمام مصري أزهري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ بولاية إلينوي

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ