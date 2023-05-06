مصرع عامل أسفل عجلات القطار في المنوفية

لقي عامل مصرعه أسفل عجلات القطارات على الخط الطوالي القاهرة الإسكندرية قبل مزلقان أبو مشهور في مركز بركة السبع في محافظة المنوفية.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بمصرع عامل أسفل عجلات القطار على الخط الطوالي القاهرة الإسكندرية قبل مزلقان ابو مشهور في اتجاه طنطا.

بالانتقال تبين مصرع " م.ع.ن " 50 سنة ومقيم قرية زنارة بمركز تلا أسفل عجلات القطار، وتم إيداعه بمشرحة مستشفى بركة السبع المركزى لحين الانتهاء من تصريح دفن الجثمان.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.