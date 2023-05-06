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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

حسن شاكوش وزوجته
حسن شاكوش وزوجته

‏قال الإعلامي محمد الباز أن بعد زواج مؤدي المهرجانات حسن شاكوش والضجة الكبيرة التي حدثت وقتها خاصة  بعد سجود زوجته شكرا لله وقالت أنها كانت تتمنى الزواج منه وأن الله حقق لها ذلك فمنذ أيام قامت زوجة حسن شاكوش بتحرير محضر له.

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وتابع محمد الباز خلال برنامجه "اخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن زوجة حسن شاكوش اتهمته انه طردها من شقة الزوجية في منتصف الليل و أنه استولى على العفش و المنقولات وإيصال بـ 500 ألف جنيه ضمان المؤخر أيضا وطردها وتابع أنه وفقا لمصادر مقربة من حسن شاكون فإن سبب المشكلة هو اكتشاف حسن شاكوش انه زوجته كانت متزوجة من شخص غيره.

 

زوجه حسن شاكوش

 

وأضاف قائلا: "بعد 40 يوم حسن شاكوش اكتشف أنها كانت متزوجة من شخص غيره قبل زواجهم ولم تخبره"، متابعا أنه توقف عنده تصريح لزوجة حسن شاكوش عندما قالت ان حسن شاكوش هو من طلب مني السجود في الفرح حتى يصبح الفرح ترند.

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