أصعب بطولة.. عمر عصر يتوج بكأس إفريقيا لتنس الطاولة

فاز عمر عصر، لاعب فريق تنس طاولة رجال بالنادي الأهلي، بكأس إفريقيا التي أقيمت في كينيا بعد تغلبه على النيجيري أرونا كوادري بنتيجة (4-1)، في نهائي منافسات الفردي للبطولة.
وتقدم عصر في الأشواط الثلاثة الأولى بنتيجة 11-8، و15-13، و11-7، فيما فاز النيجيري كوادري بالشوط الرابع بنتيجة 11-9، ونجح عصر في الفوز بالشوط الخامس والأخير بنتيجة 11- 7.
وعبر عمر عصر عن سعادته بتتويجه بكأس إفريقيا لتنس الطاولة رغم الإصابة التي تعرض لها قبل البطولة، والتي كادت تؤدي إلى اتخاذه قرارًا بالانسحاب قبل أن يتدخل الفريق الطبي المعالج له وينجح في إسعافه، موجهًا الشكر إليهم على جهودهم.
وقال عصر إن البطولة التي اختتمت مؤخرًا هي الأصعب بالنسبة إليه في تاريخ مشاركاته، بسبب كم التحديات التي واجهها بسبب الإصابة التي تسببت في توقفه عن المران قبل البطولة بـ12 يومًا.
واختتم عمر عصر كلامه بالتأكيد على رغبته في استكمال مشواره بقوة للوصول إلى منصات التتويج في كافة البطولات القادمة.