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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: أين حديث المؤسسات الدولية عن احتمالية عدم قدرة أمريكا على سداد ديونها

مصطفى بدرة
مصطفى بدرة

علق الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، على تقارير بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية السلبية عن الاقتصاد المصري والتصنيف الائتماني للدولة المصرية .

 

خبير : يجب وضع رؤية لمخاطر المستقبل الاقتصادية عالميا

خبير: تقارير المؤسسات الدولية عن اقتصاد مصر غير دقيقة

وقال  مصطفى بدرة  في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   حديث داخل أمريكا عن عدم القدرة على سداد الديون ".

وأضاف مصطفى بدرة :"   لماذا لا تتحدث المؤسسات الاقتصادية الدولية عن احتمالية عدم قدرة أمريكا على سداد ديونها ".

وتابع مصطفى بدرة :"   المؤسسات الدولية الاقتصادية تنشر تقارير سلبية عن الأسواق الناشئة فقط".


وأكمل مصطفى بدرة :"   صندوق النقد الدولي أعطى أوكرانيا 15 مليار دولار لسداد التزاماتها، وهنا نتساءل عن قدرة أوكرانيا على الالتزام وسداد الالتزامات في ظل الحرب الدائرة ".
 

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