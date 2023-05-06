خبير: أين حديث المؤسسات الدولية عن احتمالية عدم قدرة أمريكا على سداد ديونها

علق الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، على تقارير بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية السلبية عن الاقتصاد المصري والتصنيف الائتماني للدولة المصرية .

وقال مصطفى بدرة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حديث داخل أمريكا عن عدم القدرة على سداد الديون ".

وأضاف مصطفى بدرة :" لماذا لا تتحدث المؤسسات الاقتصادية الدولية عن احتمالية عدم قدرة أمريكا على سداد ديونها ".

وتابع مصطفى بدرة :" المؤسسات الدولية الاقتصادية تنشر تقارير سلبية عن الأسواق الناشئة فقط".



وأكمل مصطفى بدرة :" صندوق النقد الدولي أعطى أوكرانيا 15 مليار دولار لسداد التزاماتها، وهنا نتساءل عن قدرة أوكرانيا على الالتزام وسداد الالتزامات في ظل الحرب الدائرة ".

