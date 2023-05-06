خبير : يجب وضع رؤية لمخاطر المستقبل الاقتصادية عالميا

علق الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، على تقارير بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية السلبية عن الاقتصاد المصري والتصنيف الائتماني للدولة المصرية .

وقال مصطفى بدرة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لابد ان يكون هناك رؤية لمخاطر المستقبل الاقتصادية على مستوى العالم".

وأضاف مصطفى بدرة :" الأزمة الروسية الاوكرانية تؤثر على الاقتصاد العالمي وبالتالي يتأثر الاقتصاد المصري سلبا".

وتابع مصطفى بدرة :"التقارير الدولية تشير إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغاز على مستوى العالم بما يؤثر على أسعار السلع عالميا".