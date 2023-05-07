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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رئيس اتحاد العمال: نتمنى من وزير التعليم العالي إعادة الروح للجامعة العمالية

صدى البلد

قال محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، إن إحدى الشركات الكبرى أحجمت عن الاستثمار فى مصر عندما كانت مدرجة على قائمة الملاحظات القصيرة، ولكن بعد أن تم إلغاء هذا الإدراج عادت الشركات الكبرى مرة أخرى.

وتابع أن قائمة الملاحظات القصيرة والطويلة هى التى تقيم مدى انتهاك البلدان لحقوق العمال والتوازن فى العمل ما بين أصحاب العمل والحكومة.

وأوضح خلال حواره ببرنامج التاسعة والمذاع عبر قناة الأولي المصرية: "الإعلام له دور فى التوضيح للجميع بأهمية وقيمة المؤهل المتوسط ولا نقلل من دوره فى المجتمع.

 

ولفت محمد جبران إلى أن التعليم المزدوج هو أن الفنى يحصل على نسبة 75% عملى و 25% نظرى، وأتمنى من وزير التعليم العالى إعادة الروح للجامعة العمالية، مشيرا إلى أن البعض لا يهتم بالتدريب، فالتدريب العملى "تدريب الورش" هو الأنجح.

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