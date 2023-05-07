عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدالية تاريخية.. محمد حمزة يتوج بذهبية كأس العالم لسلاح الشيش بالمكسيك

صدى البلد

حقق البطل المصري محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش فوزا تاريخيا على بطل هونج كونج في المباراة النهائية بكأس العالم للكبار المقامة حاليا في مدينة أكابولكو المكسيكية في الفترة من 5 حتى 7 مايو الجاري.

وتمكن حمزة من تحقيق الفوز في النهائي بنتيجة 15-10 ليحصد بذلك ميدالية ذهبية تاريخية لمصر في لعبة سلاح الشيش.

وكان قد تمكن حمزة من الفوز على بطل إيطاليا بنتيجة 15-8 في نصف النهائي بعد أن حقق الفوز في ربع النهائي على بطل الصين بنفس النتيجة 8-15.

كما شهد مشوار حمزة في البطولة تحقيق الفوز في دور ثمن النهائي على حساب مواطنه البطل المصري علاء أبوالقاسم فيما فاز على  لاعب فرنسا 15 /13 فى دور الـ 32  قبل الفوز على لاعب صربيا بنتيجة بنتيجة 15 / 8 فى دور الـ64.

وشهدت البطولة مشاركة 203 لاعب في منافسات الفردي و27 دولة في منافسات الفرق.

وضمت قائمة المنتخب الوطني كل من: علاء أبو القاسم المصنف السادس عالميًا ومحمد حمزة المصنف ال 11 عالميًا ومحمد حسن المصنف الـ 40 عالميًا ومحمد عصام المصنف الـ 64 عالميًا وعبدالرحمن طلبه المصنف الـ 328 عالميًا.
 

محمد حمزة سلاح الشيش كأس العالم المنتخب الوطنى لسلاح الشيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

رجل أعمال .. أول رد من زوجة حسن شاكوش بعد تسريب صور زفافها

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

نجم الزمالك السابق يعلن نبأ سارًا لجماهير الفريق

رد حاسم من النادي الأهلي على اتجاه الزمالك لتقديم شكوى للفيفا

آية قرآنية لها تأثير عجيب.. ردّدها وأنت في لجنة الامتحان

تعليق زوجة حسن شاكوش على أزمة طلاقها.. ماذا قالت؟

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

الطوارئ التركية: 33 ألف هزة ارتدادية أعقبت زلزال 6 فبراير

آية قرآنية لها تأثير عجيب.. ردّدها وأنت في لجنة الامتحان

صراعات هانتر بايدن تفتح أبواب جهنم على والده.. فهل تؤثر على الانتخابات الأمريكية 2024؟

تعرف على موعد عرض مسلسل السفاح لـ أحمد فهمي على شاهد

الحكومة تقترض 82.5 مليار جنيه في أسبوع.. اعرف السبب

التربية والتعليم: نتابع الشكاوى الخاصة بالدخول على الامتحان الإلكتروني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبراء ينصحون النساء بتناول موزة واحدة خلال الدورة الشهرية

توفيت بحادث خيل.. شاهد|أبرز صور وصيفة ملكة جمال الكون التي أثارت الجدل

بفستان مجسم.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خل التفاح على الريق؟

فيديو

سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

شقق حكومية بالتقسيط ونظام سداد مريح في 4 مدن جديدة

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ