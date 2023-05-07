بفستان أسود.. ميرنا نور الدين تخطف الأضواء في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ميرنا في الصورة بإطلالة متميزة مرتدية فستان أسود طويل، ومعتمدة على المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء.

وتشارك ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.