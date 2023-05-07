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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رسالة للمواطنين بشأن الذهب.. توقفوا عن الشراء لهذا السبب

الذهب
الذهب

يبحث المواطنون عن أسعار الذهب بشكل يومي، خاصة بعد التراجع الملحوظ خلال الأيام الماضية، حيث يعد الذهب خزينة استثمار للمصريين في الوقت الحالي.

المشغولات الذهبية 

شراء المشغولات الذهبية

نصحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في مصلحة دمغ المصوغات والموازين، المواطنين بالتريث في شراء الذهب في الوقت الراهن لحين استقرار أسعاره، متوقعا تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وطالب اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، المواطنين بعدم التهافت على شراء الذهب في الوقت الحالي.

وأوضح أن وزارة التموين تدرس عددا من المقترحات مع باقى جهات الاختصاص من شأنها زيادة الكميات المعروضه من الذهب فى السوق المحلى وبما يتناسب مع المطالب لاعادة الانضباط لسعر المعدن الثمين فى السوق المحلي.

أستقرار أسعار الذهب

ونصح سليمان خلال تصريحات إعلامية  اليوم بالتريث في الشراء لحين استقرار الأسعار، خاصة وأن الأسعار الحالية مرتفعة ولا تعبر عن السعر العادل للذهب طبقاً للأسعار العالمية.

ولفت رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إلى أن الكثير من المواطنين يلجأون لشراء الذهب كملاذ آمن للحفاظ على قيمة مدخراتهم، وأن الإقبال المتزايد على شراء الذهب أدى إلى زيادة السعر لمستوىات لا يتناسب مع قيمته الحقيقيه، وهو ما يتطلب التريث فى الشراء.

الذهب الآن.. سعر عيار 21 اليوم 7-5-2023

أقل سعر لـ الذهب اليوم 7-5-2023

الرقابة على أسواق الذهب

ولفت إلى استمرار تكثيف الرقابة على الأسواق، خاصة مع تزايد معدلات الشراء للتأكد من سلامة عيارات المشغولات والسبائك الذهبية المعروضة للبيع ودمغها بدمغة المصلحة، بالدمغة الحكومية، في إطار حرص الوزارة على عدم تعرض المواطنين لأي غش أو تدليس في الأعيرة، من بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون زيادة الاقبال على الشراء والتصدي لأي محاولات تلاعب من شأنها الأضرار بحقوق المستهلك.

شائعات سوق الذهب

كما طالب رئيس المصلح بعدم الانسياق وراء أي شائعات تصدرها كيانات مجهولة لإثارة حالة من الذعر لدى المواطنين لتحفيزهم على التهافت على شراء الذهب فى أوقات ذروة الطلب عليه بهدف تحقيق مكاسب طائلة بطرق غير مشروعه، واتباع ما يصدر من بيانات عن الجهات الحكوميه والرسمية المعنية بمنظومة الذهب فقط.

المشغولات الذهبية 

سعر الذهب اليوم الأحد 6 مايو 2023

تراجع سعر الذهب اليوم الاحد في مصر إلى دون الـ 3000 جنيه للجرام، بالتزامن مع هبوط اسعار الذهب في البورصة العالمية بأكثر من 1.50%، وكشف «أمير رزق»، خبير المشغولات الذهبية، متوسط سعر الذهب في مصر حيث سجل الآتي:

سعر الذهب اليوم الاحد عيار 24

سجل متوسط سعر الذهب اليوم عيار 24 في أسواق الصاغة 2982 جنيها بدون إضافة مصنعية.

سعر الذهب اليوم الاحد عيار 21

سجل متوسط سعر الذهب اليوم الاحد عيار 21 في أسواق الصاغة 2610 جنيهات بدون إضافة مصنعية.

سعر الذهب الآن عيار 18

سجلت متوسط أسعار الذهب اليوم الاحد عيار 18 في أسواق الصاغة 2237 جنيها بدون إضافة مصنعية.

سعر الجنيه الذهب الآن

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في أسواق الصاغة 20880 جنيها بدون إضافة مصنعية.

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