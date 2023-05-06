700 جنيه في 3 شهور .. مفاجأة صادمة بشأن تخزين المصريين الذهب

يبحث عدد كبير من المصريين عن الاستثمار الأكثر آمنا للحفاظ على مدخراتهم، في ظل الموجات التضخمية التي تضرب العالم، ولا تفرق بين اقتصاد قوي وأخر ناشئ، و يعتبر الذهب من الأصول الأكثر أمانا وعادة ما يقبل المستثمرون على شرائه.

شراء الذهب بـ مصر

احتلت مصر المركز السابع عالميا ضمن قائمة الدول الأعلى إقبالًا على شراء الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي بحصة تمثل 2% من الإجمالي العالمي.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن المصريين أنفقوا 986.6 مليون دولار أى ما يعادل 30.5 مليار جنيه على شراء الذهب خلال الربع الأول من العام الحالى خلال ثلاثة أشهر أي من الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2023.

وأشار التقرير، إلى أن إنفاق المصريين على الذهب ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة تصل إلى 34%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتى بلغت 737.1 مليون دولار

وأوضح التقرير، أن مشتريات المصريين من المعدن الأصفر بلغت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى 16.2 طن، مقابل 12.2 طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 33%.

واحتلت مصر المركز السابع فى قائمة الدول الأعلى إقبالًا على شراء الذهب خلال الربع الأول من العام الحالى بحصة تمثل 2% من الإجمالى العالمي.

وأشار مجلس الذهب العالمي إلى تربع مصر على قمة الدول العربية الأعلى إنفاقًا على شراء المعدن الأصفر خلال فترة الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى، إلا أنها جاءت في المركز الثاني في بمنطقة الشرق الأوسط بعد إيران.

وعلى الرغم من نمو الطلب المحلي؛ إلا أن الطلب العالمي على الذهب شهد هبوطا في الربع الأول من العام الجاري، حيث قوبلت المشتريات الكبيرة من جانب البنوك المركزية والمستهلكين الصينيين بانخفاض في شراء المستثمرين.

وذكر المجلس في أحدث تقاريره عن اتجاهات الطلب أن إجمالي الطلب وصل إلى 1081 طنا بانخفاض 13% عن الربع نفسه من العام الماضي، ويأتي نحو نصف الطلب على الذهب من تجار المجوهرات فيما يأتي باقي الطلب من المستثمرين والدول، ويأتي هذا في وقت تحوم فيه أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 2000 دولار للأوقية.

وذكر المجلس أن مشتريات سبائك الذهب والعملات تراجعت في أوروبا، كما هبط الطلب على المجوهرات في الهند إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات.

جرام الذهب رفع 700

وقال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن سعر جرام الذهب زاد 700 جنيه في 3 شهور، ومازال هناك طلب قوي على شراء الذهب، حيث وجد المصريون في الذهب مخزن قيمة جيد جدا لأموالهم، وملاذ أمن لهم.

وأضاف فرج خلال تصريحات إعلامية، أن هناك زيادة ملحوظة في نسبة إقبال المصريين على شراء الذهب خاصة السبائك والجنيهات الذهب، حتى إن نسبة المعروض أصبحت أقل من المطلوب، مما أدى لارتفاع كبير في السعر.

وأشار إلى أن سعر الذهب في مصر أعلى بكثير من أسعاره في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج، مؤكدا:" المصريون أنفقوا 30.5 مليار جنيه على شراء الذهب في الربع الأول".

وأكد فرج، إن مقترح وزير التموين على المصيلحي بإعفاء القادمين في الموانئ والمطارات المصرية من الجمارك على كميات محددة من الذهب، يعمل على خفض أسعار الذهب في مصر، وإحداث توازن في الأسواق، و سيحقق وفرة دولارية، ما يحل أزمة نقص العملة الأجنبية.

يذكر أنه قد انتهت شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، من تقديم مقترح للجهات المختصة بفرض رسوم على السبائك من وزن 1 جرام وحتى وزن 100 جرام، بهدف رفع تكلفة السبائك من أجل إفساح الطريق أمام صناعة المشغولات الذهبية وحماية للصناعة الوطنية.

وقال إيهاب واصف رئيس الشعبة، إن الشعبة في انتظار رد مصلحة الدمغة والموازين علي المقترح، مضيفا: صناعة المشغولات الذهبية تعاني بقوة في الفترة الحالية بسبب العزوف عن شراء المشغولات والاتجاه لشراء السبائك، وهذا يؤثر سلباً على الصناعة المحلية، لأن مصانع المشغولات كثيفة العمالة، وفكرة استمرار انهيار المبيعات تؤثر سلبًا على قدرات المصانع في سداد الالتزامات عليها.

وأكد واصف ضرورة التدخل لإنقاذ صناعة المشغولات، حيث إنه يوجد تراجع كبير في حجم إنتاج المشغولات الذهبية بنحو 70 إلى 80% خلال الفترة الحالية بسبب هبوط الطلب لصالح السبائك والجنيهات، الأمر الذي يستدعي فرض رسوم على السبائك بكافة أوزانها وحتى 100 جرام.

أسعار الذهب اليوم

وأكد أن فرض رسوم على السبائك والجنيهات الذهبية من أجل تنشيط حركة الطلب على المشغولات الذهبية وتشغيل المصانع، خاصة أن قدرات المصانع على دفع الالتزامات تتراجع مع هبوط المبيعات بصورة كبيرة.

وذكر واصف أن تراجع الإنتاج مع هبوط الطلب سيؤدي إلى تحمل المصانع أعباء نفقات العمالة بجانب الالتزامات الثابتة، مشيرا إلى أن الحفاظ على العمالة المدربة أصبح تحديا كبيرا على صناعة المشغولات.

ونعرض لكم أسعار الذهب اليوم السبت 6 مايو 2023، والتي سجلت التالي: