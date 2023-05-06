عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجرام بـ1,491 جنيه.. بشرة خير فى أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

الذهب
الذهب

يسعي العديد من المواطنين إلي معرفة  أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج لشراء الشبكة كما أن البعض الأخر يتجه لشراء المعدن الأصفر من أجل  الاستثمار.

وتعتبر  أسعار الذهب ذات أهمية للمواطن على مدار التعاملات اليومية حيث يسعي الكثير من المواطنين إلي تحديد الوقت الأنسب للشراء.

أسعار الذهب اليوم السبت

ويعد الذهب ملاذ آمن للكثيرون فى ظل اضطراب الأسواق خاصة أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.

txt

شعبة الذهب بالصناعة : ندرس مقترح فرض رسوم على السبائك | خاص

txt

إقبال على شراء سبائك الذهب..اعرف سعر الجرام عيار 21

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية تراجع طفيف حيث جاءت كما يلي :- 
عيار 24 بيع 2,960 شراء 2,983
عيار 22 بيع 2,713 شراء 2,734
عيار 21 بيع 2,590 شراء 2,610
عيار 18 بيع 2,220 شراء 2,237
عيار 14 بيع 1,727 شراء 1,740
عيار 12 بيع 1,480 شراء 1,491
الاونصة بيع 92,056 شراء 92,767
الجنيه الذهب بيع 20,720 شراء 20,880
الكيلو بيع 2,960,000 شراء 2,982,857

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي تشهد أسعار الذهب حالة اضطراب حيث سجل المعدن الأصفر مكاسب كبري حتي أنه سجل أعلى مستوى في تاريخ الذهب.

وسجلت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي إرتفاع بنسبة 1.3% ليسجل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، وشهد الأسبوع تسجيل أعلى مستوى تاريخي للذهب عند المستوى 2080 دولارا للأونصة.

وسجلت أسعار الذهب خلال منذ بداية هذا العام  وحتى إغلاق الأسبوع الماضي إرتفاع بنسبة 10.3% بمكاسب قدرها 190 دولارا تقريباً.

وأظهر تقرير الوظائف الأمريكي عن شهر أبريل، تسجيل وظائف جديدة بقيمة 253 ألف وظيفة أعلى من التوقعات 181 ألف وقراءة مارس عند 165 ألف، بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.4% وهو أدنى مستوى منذ 53 عام وكانت القراءة السابقة عند 3.5%.

txt

أخبارالتوك شو.. للمقبلين على الزواج.. أسعار الذهب تواصل التراجع خلال تعاملات اليوم.. الملك تشارلز الثالث يرتدي التاج البريطاني.. الأرصاد: الملابس الصيفية نرتديها في شهر يونيو

txt

استمرار توريد الذهب الأصفر بالغربية.. الصوامع والشون تستقبل 49 ألف طن قمح


وكان قد رفع البنك الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لتصل الفائدة إلى النطاق بين 5% إلى 5.25%، وأشار البنك إلى إمكانية التوقف المؤقت عن رفع أسعار الفائدة لمراقبة المستجدات.

اسعار الذهب اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عالميا أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب عيار 24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

بقوة 3.4 ريختر.. هزة أرضية تضرب لبنان

رد حاسم من النادي الأهلي على اتجاه الزمالك لتقديم شكوى للفيفا

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

نجم الزمالك السابق يعلن نبأ سارًا لجماهير الفريق

حادث ركوب خيل.. وفاة ملكة جمال الكون سيينا وير

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

موضوعات متعلقة

فرض رسوم على سبائك الذهب وتراجع الجرام| صناعة المشغولات في مأزق (تفاصيل)

مجلس الذهب العالمي : الطلب على الذهب انخفض في الربع الأول من 2023

ترشيحاتنا

معيط : اقتصادنا تعرض لضغوط خلال أزمة كورونا وعبرنا منها بنجاح

أول دليل لمكان يحتمل تواجد كائنات فضائية به

منها MG و أوبل .. 5 سيارات رياضية لم تصل للمليون جنيه"أسعار ومواصفات"

بسبب ميسي .. نجم برشلونة يخطط للرحيل

وزير المالية : فقدنا 400 مليار جنيه إيرادات أثناء جائحة كورونا

الجرام بـ1,491 جنيه.. بشرة خير فى أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير تغذية يكشف عن أهمية كوب الليمون بالماء على الريق

الملكة المستقبلية.. كيف خالفت كيت ميدلتون القواعد الرسمية لحفل التتويج؟

في عيد زواجها السادس.. صور تجمع عبير صبري وزوجها تثير الجدل |شاهد

منة فضالي في حوار مع صدى البلد: لم أجر عمليات تجميل في شفتي .. ومحمد رمضان متواضع

فيديو

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

بتلاوة قرآنية.. إمام مصري أزهري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ بولاية إلينوي

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ