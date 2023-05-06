الجرام بـ1,491 جنيه.. بشرة خير فى أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

يسعي العديد من المواطنين إلي معرفة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج لشراء الشبكة كما أن البعض الأخر يتجه لشراء المعدن الأصفر من أجل الاستثمار.

وتعتبر أسعار الذهب ذات أهمية للمواطن على مدار التعاملات اليومية حيث يسعي الكثير من المواطنين إلي تحديد الوقت الأنسب للشراء.

أسعار الذهب اليوم السبت

ويعد الذهب ملاذ آمن للكثيرون فى ظل اضطراب الأسواق خاصة أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية تراجع طفيف حيث جاءت كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,960 شراء 2,983

عيار 22 بيع 2,713 شراء 2,734

عيار 21 بيع 2,590 شراء 2,610

عيار 18 بيع 2,220 شراء 2,237

عيار 14 بيع 1,727 شراء 1,740

عيار 12 بيع 1,480 شراء 1,491

الاونصة بيع 92,056 شراء 92,767

الجنيه الذهب بيع 20,720 شراء 20,880

الكيلو بيع 2,960,000 شراء 2,982,857

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي تشهد أسعار الذهب حالة اضطراب حيث سجل المعدن الأصفر مكاسب كبري حتي أنه سجل أعلى مستوى في تاريخ الذهب.

وسجلت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي إرتفاع بنسبة 1.3% ليسجل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، وشهد الأسبوع تسجيل أعلى مستوى تاريخي للذهب عند المستوى 2080 دولارا للأونصة.

وسجلت أسعار الذهب خلال منذ بداية هذا العام وحتى إغلاق الأسبوع الماضي إرتفاع بنسبة 10.3% بمكاسب قدرها 190 دولارا تقريباً.

وأظهر تقرير الوظائف الأمريكي عن شهر أبريل، تسجيل وظائف جديدة بقيمة 253 ألف وظيفة أعلى من التوقعات 181 ألف وقراءة مارس عند 165 ألف، بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.4% وهو أدنى مستوى منذ 53 عام وكانت القراءة السابقة عند 3.5%.



وكان قد رفع البنك الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لتصل الفائدة إلى النطاق بين 5% إلى 5.25%، وأشار البنك إلى إمكانية التوقف المؤقت عن رفع أسعار الفائدة لمراقبة المستجدات.