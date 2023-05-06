أخبارالتوك شو.. للمقبلين على الزواج.. أسعار الذهب تواصل التراجع خلال تعاملات اليوم.. الملك تشارلز الثالث يرتدي التاج البريطاني.. الأرصاد: الملابس الصيفية نرتديها في شهر يونيو

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

علق محمد عصام، النقاد الرياضي، على مبارة السوبر المصري بالأمس،، بين النادي الأهلي ونادي بيرامدز، قائلا: مباراة الأمس كانت قوية والفائز الأكبر من مبارة الأمس هي مصر.

قدمت الإعلامية رشا مجدي، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم السبت 6-5-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” الذي يرأس تحريره أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

توج الملك تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا، وارتدى التاج الملكي في احتفالية ضخمة بكنيسة ويستمنيستر في لندن وذلك خلفًا لوالدته الملكة إليزابيث الثانيةالتي وافتها المنية في 8سبتمبر 1922 ، وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، لحظة أداء الملك تشارلز الثالث القسم الملكي في مراسم تتويجه ملكًا لبريطانيا.

قالت الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي للهيئة العامه للأرصاد الجوية؛ إن فصل الربيع يعتبر من أهم سماته التقلبات الجوية والتغيرات في درجات الحرارة بشكل حد وسريع؛ مضيفة أن بداية من اليوم ستنخفض درجات الحرارة لأننا نتاثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط؛ بالإضافة إلى تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تحجب جزء كبير من اشعة الشمس.

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت 6 مايو 2023.

وشهدت بعض الأسعار انخفاضًا كبيرًا في الأسعار، وسجلت اليوم كالتالي:

الطماطم 6 جنيهات للكيلو

البصل بـ 9 جنيهات للكيلو

البطاطس 5.5 جنيه للكيلو

الكوسة 7 جنيهات للكيلو

الخيار 7 جنيهات للكيلو

الملوخية 5.5 جنيه للكيلو

الباذنجان 4.5 جنيهات للكيلو

أكد خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الشركة تنشئ مجموعة متخصصة في إدارة المرافق لأن هدف الشركة تقديم خدمة متميزة للمواطنين المقيمين، ويتم تفعيل معادلة لشركات المرافق سواء للمياه او الكهرباء ولكل الخدمات حتي تقدم الخدمة، وأيضا يتم ضخ استثمارات اخري والتي تتكلف حجمها إلى ما يقرب من 30 مليار جنيه السنة القادمة، كمشروعات الجراشات المتعددة الطوابق .

قال الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد البساتين بوزارة الزراعة، إن مبادرة 100 مليون شجرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تقل أهمية عن باقي المبادرات الرئاسية الأخرى وعلى رأسها "حياة كريمة".

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الحوار الوطني سيشهد تطبيق حلول سياسية علمية، موضحًا أنه يعمل في العمل السياسي منذ 47 سنوات، ويرى أن الحوار الوطني عبارة عن تشابك بين رؤى مدروسة بشكل جيد، وبالتالي فإن الصوت سيكون هادئا ورزينا ورصينا وسيشهد محاولات إقناع الغير بوجهات النظر.

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بـ زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر.

تحدث شون كونلي، منسق زهور حفل التتويج الملكي، للملك تشارلز، عن باقات الزهور التي تزين مراسم التتويج، لافتًا إلى أن الزهور أتت من مصادر مستدامة، بناء على رغبة الزوجين الملكيين.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن رمضان هذا العام كان غير مسبوق على مستوى مصر والعالم كله، حيث أدى كلًا من الأئمة والقراء أداءً عظيمًا مشرفًا في الداخل والخارج.

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلديه؛ إن من أهم الارشادات التي يجب الالتزام بها لحماية البشرة في فصل الصيف هو استخدام الواقي الشمسي؛ مضيفا انه متوفر في الصيدليات بأكثر من صورة مثل الكريمات والجل ويفضل استخدام الجل للبشرة الدهنيه والكريمات للبشره الجافة؛ بالإضافة إلى أن هناك أنواع خاصة للأطفال.