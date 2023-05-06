عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد انتهاء المرحلة الأولى.. تعرف على أهداف مبادرة 100 مليون شجرة| فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد البساتين بوزارة الزراعة، إن مبادرة 100 مليون شجرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تقل أهمية عن باقي المبادرات الرئاسية الأخرى وعلى رأسها  "حياة كريمة".
 

txt

نشاط رياح وانخفاض بالحرارة .. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة

txt

رياح ترابية وعودة المطر| الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة

وأضاف مدير معهد البساتين بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن المرحلة الأولى ستشهد زراعة 10 ملايين شجرة، حيث وردت الزراعة نحو 1.3 مليون شجرة في السنة الأولى، وحققت المستهدف بنسبة 100%، لافتًا: "المبادرة تشمل جميع الأشجار، وتزرع على الطرق، والمدن الوسطى، والظهير الصحراوي، والمدارس، والجامعات، ومراكز الشباب، وغيرها".


وأشار إلى أنه من بين أهداف المبادرة هي مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، والتقليل منها والتصدي لمشكلات التصحر، وزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاستيراد، كما أنها تمتص الأكاسيد الضارة، وتقلل التلوث في الجو، ما يعود بالنفع على صحة المواطن.
 

مبادرة 100 مليون شجرة التغيرات المناخية التصحر توك شو توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

إقالة حسام حسن من المصري

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

السعودية .. بيان عاجل من وزارة الداخلية بشأن الوافدين

كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

جمال علام: لم تتم إحالة أي لاعب من الأهلي للانضباط

منتظر رأيكم .. خالد الغندور يثير الجدل بشأن تحكيم مباراة السوبر

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

ترشيحاتنا

ثنائي الشباب يشاركان فى تدىيب الزمالك استعدادا لمواجهة بروكسي بـ الكأس

داني كلوز يزور الأقصر وأسوان في رحلة نيلية.. تفاصيل

ازاي تشتري مرسيدس بربع الثمن .. أعرف الطريقة| صور

إصابة جديدة .. نجم الترجي يغيب عن مواجهة الأهلي رسميًا

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الـ15 على التوالي

رغم وفاتها قبل 25 عاما|الملك تشارلز يوجه صدمة جديدة لـ الأميرة ديانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة|هذه الأطعمة تهدد حياتك وتصيبك بتسمم غذائي.. كيفية الوقاية

صورة لـ زوجة حسن شاكوش قبل الشهرة| شاهد

3 طرق غير متوقعة| كيف تتخلص ربة المنزل من الزيت بطريقة آمنة؟

كيت ميدلتون تستحضر روح الأميرة ديانا في حفل التتويج| صور

فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم .. واستقرار الدولار.. فيديو

تفاصيل جديدة حول خلاف حسن شاكوش وزوجته| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ