بعد انتهاء المرحلة الأولى.. تعرف على أهداف مبادرة 100 مليون شجرة| فيديو

قال الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد البساتين بوزارة الزراعة، إن مبادرة 100 مليون شجرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تقل أهمية عن باقي المبادرات الرئاسية الأخرى وعلى رأسها "حياة كريمة".



وأضاف مدير معهد البساتين بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن المرحلة الأولى ستشهد زراعة 10 ملايين شجرة، حيث وردت الزراعة نحو 1.3 مليون شجرة في السنة الأولى، وحققت المستهدف بنسبة 100%، لافتًا: "المبادرة تشمل جميع الأشجار، وتزرع على الطرق، والمدن الوسطى، والظهير الصحراوي، والمدارس، والجامعات، ومراكز الشباب، وغيرها".



وأشار إلى أنه من بين أهداف المبادرة هي مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، والتقليل منها والتصدي لمشكلات التصحر، وزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاستيراد، كما أنها تمتص الأكاسيد الضارة، وتقلل التلوث في الجو، ما يعود بالنفع على صحة المواطن.

