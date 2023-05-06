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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة الذهب بالصناعة : ندرس مقترح فرض رسوم على السبائك | خاص

سعر الذهب
سعر الذهب

اعلن ايهاب واصف رئيس  شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات عن ان الشعبة تدرس التقدم بمقترح للجهات المعنية بالمعدن الاصفر خاص  بفرض رسوم على السبائك من وزن 1 جرام وحتى وزن 100 جرام، بهدف رفع تكلفة السبائك من أجل حتى يتجة المستهلكين للمشغولات الذهبية ويحدث لها رواج

 

واضاف واصف فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" ان السوق يعانى من ركود فى عملية شراء المشغولات الذهبية بسبب زيادة الاسعار فى حين هناك اقبال على السبائك والتى تستخدم كملاذ امن بدلا من السيوله

تراجع كبير في سعر الذهب عالميا

التموين : سعر الذهب في مصر أعلى بكثير من دول الخليج

ولفت الى إن صناعة المشغولات الذهبية كثيفة العمالة، الامر الذى يؤثر سلبا فى حال تراجع المبيعات بشكل كبير على استمرار هذة العماله

ونوة الى ان حجم التراجع ف  المبيعات للمشغولات الذعبية سجل نحو 80٪ ، لافتا الى ان فرض رسوم على السبائك سيؤدى الى عودة حركة السوق للمشغولات الذهبية


واوضح ان زيادة الاسعار بسبب ارتفاع الطلب عن المعروض، حيث ان الشوث المصرى لا يقوم باستيراد خامات الذهب من الخارج، علاوة على زيادة الاقبال على الشراء كبديل للسيوله

فرض رسوم علي السبائك مال واعمال اسعار الذهب شعبة المشغولات الذهبية والمجوهرات زيادة الاسعار اخبار مصر Finance Real Estate

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