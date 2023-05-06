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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين : سعر الذهب في مصر أعلى بكثير من دول الخليج

الذهب
الذهب

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن سعر جرام الذهب زاد 700 جنيه في 3 شهور، ومازال هناك طلب قوي على شراء الذهب، حيث وجد المصريون في الذهب مخزن قيمة جيد جدا لأموالهم، وملاذ أمن لهم.

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المصري أفندي والمذاع عبر قناة المحور، الي أن هناك زيادة ملحوظة في نسبة إقبال المصريين على شراء الذهب خاصة السبائك والجنيهات الذهب، حتى إن نسبة المعروض أصبحت أقل من المطلوب، مما أدى لارتفاع كبير في السعر.


وأشار إلى أن سعر الذهب في مصر أعلى بكثير من أسعاره في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج، مؤكدا:" المصريون أنفقوا ٣٠.٥ مليار جنيه على شراء الذهب في الربع الأول".

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