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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص سعر.. أحدث موبايل Honor في الإمارات بـ 9700 جنيه فقط

أرخص سعر..أحدث موبايل
أرخص سعر..أحدث موبايل Honor في الإمارات بـ 9700 جنيه فقط

بعد انتهاء عيد الفطر المبارك تستمر مواقع البيع أونلاين في تقديم تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف Honor X9A الذي تم إطلاقه حديثا ويحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

ولحسن الحظ يقدم موقع Sharafdg الإماراتي خصم رائع على هاتف هونر Honor X9a  ليصل سعره بعد الخصم 1174 درهم إماراتي أي ما يعادل 9700 جنيه مصري.

أرخص سعر..أحدث موبايل Honor في الإمارات ب 9700 جنيه فقط

مواصفات هاتف Honor X9a

 

يأتي مع شاشة عرض AMOLED بقياس 6.67 بوصة، داعمة لمليار لون وبمعدل تحديث 120 هرتز، ودرجة سطوع 800 شمعة لكل متر مربع، مع دقة وضوح 1080x2400 بيكسل، وكثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة، مع نسبة شاشة إلى هيكل 89.9%.

يعمل هاتف Honor X9a بواسطة معالج من شركة كوالكوم الأمريكية ،  SM6375 Snapdragon 695 5G بدقة تصنيع 6 نانو، بجانب معالجة رسوميات جرافيك Adreno 619 مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام 6 أو 8 جيجابايت رام وسعة تخزين أساسية 128 أو 256 جيجابايت ولا يدعم كارت ميموري خارجي.

يتميز هاتف Honor X9a، بكاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/1.8 ومستشعر فائق الاتساع  f/2.2 بدقة 5 ميجابيكسل ومستشعر ماكرو فتحة عدسة  f/2.4 بدقة 2 ميجابيكسل، أما الكاميرا السيلفي فهي بدقة 16 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/2.5، وفلاش ليد مع تصوير بانورامي وتقنية HDR.

يقدم هاتف Honor X9a بطارية سعة 5100 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 40 وات، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 12 وواجهة مستخدم Magic UI 6.1.

Honor HONOR X9a مواصفات هاتف HONOR X9a تخفيضات هونر sharafdg

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