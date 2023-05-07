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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 28 محضرا لمخابز بلدية مخالفة بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، تكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والسلع والمواد الغذائية ، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

نائب محافظ المنيا يتابع بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بعدد من اللجان

المنيا.. تحرير 28 مخالفة خلال حملة تموينية في مطاي وملوي

قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي ، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية على عدد من المخابز البلدية والمحال التجارية.

أسفرت الحملة عن تحرير  28 محضر  تمويني متنوع جاءت ما بين ( نقص وزن ـ نظافة ـ عدم صرف بون ) ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

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