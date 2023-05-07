تحرير 28 محضرا لمخابز بلدية مخالفة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، تكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والسلع والمواد الغذائية ، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي ، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية على عدد من المخابز البلدية والمحال التجارية.

أسفرت الحملة عن تحرير 28 محضر تمويني متنوع جاءت ما بين ( نقص وزن ـ نظافة ـ عدم صرف بون ) ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.