المنيا.. تحرير 28 مخالفة خلال حملة تموينية في مطاي وملوي

تواصل الوحدة المحلية لمركز مطاي تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.

وقال هشام فايز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، انه تم تنفيذ حملة تموينية، بالتعاون مع إدارة تموين المركز، اسفرت عن تحرير 16 مخالفة تموينية متنوعة لعدد من المخابز البلدية والمحلات التجارية ومحلات الجزارة، جاءت محضرين نظافة، ومحضرين بون صرف، و 9 محاضر شهادة صحية، ومحضر منتج غذائي غير صالح للاستهلاك الآدمي،ومحضرين ذبح خارج السلخانة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز ملوي تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.

وقال اللواء أحمد السايس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، انه تم تنفيذ حملة تموينية، بالتعاون مع إدارة تموين المركز، اسفرت عن تحرير 12 مخالفة تموينية متنوعة لعدد من المحلات التجارية، تنوعت ما بين عدم وجود سجل وعدم إعلان عن السعر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.