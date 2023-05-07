كشف لغز جريمة مقتل سائق بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بشأن العثور على جثة ( سائق "توك توك" ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) متوفى إثر إصابته بطلق نارى بدائرة المركز.

على الفور تم تشكيل فريق بحث مُشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز ).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وأنه عقد العزم على سرقة مركبة (توك توك) وفى سبيل تنفيذ ذلك قام باستيقاف المجنى عليه وطلب منه توصيله لإحدى المناطق وحال سيرهما قام بإشهار سلاح نارى "طبنجة" وهدده إلا أن المجنى عليه قاومه فأطلق عليه عيار نارى فسقط المجنى عليه من المركبة المشار إليها واستولى عليها ولاذ بالفرار ، عقب ذلك قام بإخفاء التوك توك بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية ، كما تم بإرشاده ضبط (مركبة "التوك توك" - الطبنجة المستخدمة وبخزينتها 6 طلقات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.